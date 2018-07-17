На свалке под Тамбовом нашли тело новорожденного ребенка

16 июля в поселке Строитель Тамбовского района на свалке нашли тело новорожденного ребенка, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

Обнаружили тело младенца в насыпи бытового мусора работники управляющей компании. Девочка была завернута в полиэтиленовый пакет.

Следователи организовали проверку, в ходе которой установят все обстоятельства произошедшего, время и место рождения ребенка, а также разыщут мать девочки. Ряд экспертиз помогут определить, на каком сроке беременности появился младенец, родился он живым или мертвым.

Любую имеющуюся информацию о женщинах, находившихся на поздних сроках беременности, но у которых сейчас нет новорожденного ребенка, следователи просят сообщить по телефонам: 8 (4752) 71-07-09, 8 900 513 01 65