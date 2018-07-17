Негритёнок из Кашино: история самого известного в СССР чернокожего актера

В 1936 году в СССР сняли фильм «Цирк» по сценарию Ильфа и Петрова, главная героиня которого (актриса Любовь Орлова ) рожает чернокожего ребёнка. Обаятельно улыбающийся и кудрявый Джим в свои полтора года стал знаменитым на весь Советский Союз. Сегодня актёру Джеймсу Паттерсону , сыгравшему того самого негритёнка, исполняется 85 лет, он живёт в США . Но детство чернокожий мальчик провёл на Урале — в селе Кашино под Сысертью. Здесь его хорошо помнят.

Найти актёра на роль чернокожего малыша в СССР не могли очень долго, но всё-таки вспомнили про Джеймса Ллойдовича Паттерсона — сына диктора радио Ллойда Паттерсона, приехавшего в Россию из Америки, и его жены-художницы Веры Араловой. По воспоминаниям создателей фильма «Цирк», сцену с ребёнком снимали ночью, но Джим никак не хотел спать. Добиться нужных кадров удалось далеко не с первого дубля. В финале эпизода директор цирка говорил в камеру: «В нашей стране любят всех ребятишек. Рожайте себе на здоровье, сколько хотите: черненьких, беленьких, красненьких, хоть голубых, хоть розовых в полосочку, хоть серых в яблочках, пожалуйста!» Эту шутку запомнили и полюбили многие советские зрители.

Под Свердловском Джим оказался, когда ему исполнилось восемь. Он прожил здесь всего пару лет — в эвакуации с 1941 по 1943 год — вместе с мамой и двумя братьями. Их отец в это время оставался в Москве . В Кашино братья Джим, Ллойд-младший и Том учились в местной школе. Вот что пишет один из учеников той же школы Ричард Алибегов:

«Детдом был организован Всесоюзным Радиокомитетом совместно с Советским районом Москвы. Там же находились и мы с братом. Дети там были от четырёх до, пожалуй, десяти лет. У большинства из нас отцы, а то и матери, были на фронте, матери, особенно на радио, работали в ночные смены по 12 часов и более. Москву в июле уже бомбили, присмотреть за малолетками в Москве, отвести их в бомбоубежище было некому, и 28 июля эшелон с ревущими детишками пошел на восток. Вернулись 12 октября 43 года, и больше я Паттерсонов не видел».

Учила Джима Зоя Григорьевна Сурина (сейчас её уже нет в живых). Спустя 40 лет, в 1981 году, повзрослевший Джим снова встретился с ней и побывал в родной школе. Зоя Григорьевна нашла его фотографию в журнале «Нива», написала в редакцию и узнала адрес своего бывшего ученика в Москве. Пригласить его в Кашино Зое Григорьевне помогла коллега Екатерина Анатольевна Турыгина. Сейчас ей 75 лет, она уже не работает в школе, но много лет была там учительницей русского языка и литературы и заведовала школьным музеем.

— Зоя Григорьевна нашла классный журнал 3-го класса, в котором учился Джим, — рассказала E1.RU Екатерина Анатольевна. — Интересно, что в Кашино популярны фамилии Сурины, Волковы, Трошковы… А в этом журнале было много неместных фамилий, потому что все были эвакуированные, и среди них Джим Паттерсон. По русскому языку у него было «хорошо». И сам он всегда говорил: «Я русский!», он тут родился, этот язык для него был родной. Когда Джим приехал в Кашино, он многое здесь вспомнил, мы прошлись с ним по улицам, подъехали к пруду, он рассказал, где какие дома стояли. Зою Григорьевну он был очень рад видеть. А она вспомнила даже, как стояли парты, где именно он сидел в классе.

По словам учителей и школьников, которые присутствовали на той встрече, со всеми ребятами Джеймс общался очень по-доброму, хоть они и задавали ему иногда нелепые вопросы: «А какой вы национальности?». Ребята даже выучили несколько стихов Паттерсона, которые он написал уже во взрослом возрасте.

— Когда Джим приезжал к нам в школу, я училась в шестом классе. Хорошо помню эту встречу, — вспоминает Ольга Николаевна Волкова , которая сейчас работает учительницей в той же Кашинской школе. — Тогда для нас это было большое событие! Всем было интересно познакомиться и пообщаться с Джимом, он был интересен даже как необычный человек, не говоря уж о том, что он писатель. Он очень доброжелательно ко всем относился, с улыбкой. Здоровался со всеми за руку, фотографировался. Нам в школе много рассказывали о нём, когда мы учились. И сейчас в школьном музее есть много информации о нём.

Джеймс Паттерсон, хоть и прославился как киноактёр, когда был совсем малышом, больше в кино не снимался. Он отучился в Нахимовском училище (и был, конечно, единственным чернокожим студентом), стал моряком, служил на подлодке на Северном флоте. Писал стихи, закончил Литературный институт имени А. М. Горького, выпустил несколько книг.

В 1994 году Джеймс Паттерсон вместе с матерью уехал в США. В 2011 году Вера Ипполитовна умерла, а Джеймс страдал от болезней и депрессии. В Россию он больше не возвращался.