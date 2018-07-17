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Ливенскую ветстанцию обвинили в необоснованном обогащении
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Ливенскую ветстанцию обвинили в необоснованном обогащении 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Арбитражный суд Орловской области решил взыскать с БУ ОО «Ливенская городская станция по борьбе с болезнями животных» в пользу управления муниципального имущества администрации Ливен более 777 тысяч рублей неосновательного обогащения, 34 тысячи — проценты за пользование чужими денежными средствами.
31 октября 2011 между УМИ и станцией был заключен договор безвозмездного пользования недвижимого имущества общей площадью 521,5 кв. м. Учреждение расположилось в доме №2а по улице Орджоникидзе. Когда срок, предусмотренный соглашением, подошел к концу, станция направила в адрес УМИ письмо с просьбой заключить договор безвозмездного пользования еще на 10 лет. Однако Ливенский горсовет отклонил это предложение.
В связи с истечением срока договора безвозмездного пользования станцию попросили в 10-дневный срок подписать акт приема-передачи имущества и возвратить ключи от спорных помещений. Освободило учреждение только 100,3 кв. м. На оставшуюся часть помещений был составлен проект договора аренды, с размером платы 55 067,80 рубля за месяц. Документ не был подписан и не был возвращен, однако Ливенская городская станция по борьбе с болезнями животных продолжает занимать спорные помещения до настоящего момента. Претензии УМИ оставлены без ответа и удовлетворения, поэтому пришлось обратиться в суд.
Отметим, Ливенский — пограничный район. Здесь высокая концентрация поголовья. Есть опасность заноса сибирской язвы, АЧС и других заболеваний. Несмотря на небольшое финансирование, специалистам ветеринарной службы удается держать оборону. Так, первый очаг африканской чумы свиней зафиксирован лишь в 2015 году, хотя соседние области давно вышли из числа чистых зон по этому заболеванию. Губернатор еще в конце 2016 года заявлял, что выселение ветслужбы недопустимо. Тогда глава администрации Ливен Николай Злобин обещал решить вопрос.
Сообщение Ливенскую ветстанцию обвинили в необоснованном обогащении появились сначала на РИА 57.
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