Архбюро GAD: Гостиница в «Зарядье» будет многофункциональным пространством с современным фасадом 

Гостиница в «Зарядье» станет новым многофункциональным пространством с современным фасадом в центре Москвы. Об этом в интервью Агентству городских новостей «Москва» сообщил глава и основатель архитектурного бюро GAD Гекхан Авджиоглу.
«Основные отличительные особенности проектов GAD — это инновационные комбинации новых программных решений, форм и технологий, которые оказывают сильное влияние на современную городскую жизнь. Подобный подход мы применяем в наших проектах как в Турции, так и по всему миру, в том числе и в Москве. Например, в проекте гостиницы на ул. Варварка мы создали свободное многофункциональное пространство, облаченное в современную оболочку (фасад)», — сказал Г. Авджиоглу.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин cообщил журналистам, что проект строительства гостиницы в парке «Зарядье» может быть реализован в конце 2019 г.