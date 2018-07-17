В Волге у Саратова плавают горы пластика

Большое количество бутылок и другого мусора на набережной в воде заметили жители областного центра. «Всем добрый вечер. Гуляли на набережной и вот красоту увидели, это же лицо города…», — такое сообщение с фотографиями безобразия появилось в группе «Типичный Саратов» соцсети «ВКонтакте».

Большое количество пластиковой тары на фоне знаменитого моста Саратов — Энгельс, который всегда фотографируют туристы, шокировало пользователей.

Саратовцы предложили изобразить на гербе города не стерлядок, а свинью, чтобы оставляющим мусор в общественных местах и на природе хоть немного стало стыдно.

Фото: соцсети