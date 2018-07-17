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Может быть в опасности: под Ярославлем таинственно пропала 21-летняя девушка
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Может быть в опасности: под Ярославлем таинственно пропала 21-летняя девушка 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
За Олесю очень переживает её семья
В Ярославской области объявили в розыск 21-летнюю девушку. Олеся Дебликова ушла 15 июля из дома в Некрасовском и до сих пор не вернулась.
Вся семья очень переживает.
— Раньше она никогда не пропадала. — говорит сестра Олеси Анастасия. И волнуется — сестренка может быть в опасности, так как страдает приступами эпилепсии и имеет особенности по здоровью.
«Хорошо, что волки не съели». Трогательная история, как искали заблудившуюся в лесу бабу Валю.
Приметы Олеси — невысокая, 155 сантиметров, волосы короткие, темные. Сутулится. Была в свитере с бело-черно-красным орнаментом.
Всех, кто видел девушку, просят позвонить волонтерам: 8–910–964–08–38.
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