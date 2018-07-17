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Жителям Камчатки предлагают выбрать тип судна, которое свяжет полуостров с портами Дальнего Востока
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Жителям Камчатки предлагают выбрать тип судна, которое свяжет полуостров с портами Дальнего Востока 

РЖД-Партнер 2 часа назад
Фото: РЖД-Партнер
В рамках рабочей поездки на Камчатку в июле 2018 года заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев дал поручение провести социологический опрос населения края о типе судна для организации регулярного сообщения между портами Дальнего Востока. Проголосовать жители субъекта могут на сайте информационного агентства «Камчатка» или по ссылке >>>>.
Как отмечают в министерстве транспорта и дорожного строительства края, запуск морской грузопассажирской линии создаст альтернативу воздушному сообщению, повысит мобильность населения, а также создаст благоприятные условия для увеличения туристического потока. С вводом в эксплуатацию парома жители Камчатки получат возможность путешествовать по стране на собственных автомобилях.
«С предложением по вопросу включения в одну из государственных программ мероприятия по строительству или приобретению морского автопассажирского парома для организации регулярного морского пассажирского сообщения между полуостровом Камчатка и портами Дальневосточного федерального округа губернатор края Владимир Илюхин обратился к Владимиру Путину в 2015 году. На основании этого было сформировано поручение президента РФ о проработке данного вопроса министерством транспорта страны. По итогам совместной работы Правительства Камчатского края и ФКУ «Дирекция госзаказчика» Росморречфлота в 2016 году разработан эскизный проект автопассажирского парома вместимостью до 150 пассажиров и до 70 автомобилей», — сказал и.о. министра транспорта и дорожного строительства Камчатского края Михаил Антипов.
Отличительной особенностью проекта CNF22 является возможность перевозки на грузовой палубе до 40 двадцатифутовых контейнеров (дополнительно 20 легковых авто) с их самостоятельной обработкой (погрузкой выгрузкой) без привлечения портовых мощностей.
Регулярное морское пассажирское сообщение между Петропавловском-Камчатским и Владивостоком выполнялось судами «Петропавловск» и «Ольга Садовская» до 1991 года. В дальнейшем сообщение Камчатского края с остальными субъектами Российской Федерации осуществлялось только авиационным транспортом.
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