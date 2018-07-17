Ещё
Правительство образовало совет по проведению Десятилетия детства в России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Правительство образовало совет по проведению Десятилетия детства в России 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Правительство России приняло решении об организации совета по проведению Десятилетия детства в стране. Данное постановление опубликовано на сайте кабмина.
"Образовать координационный совет при правительстве России по проведению в России Десятилетия детства", — говорится в опубликованном документе.
Составители документа отметили, что основными задачами координационного совета станут обсуждение проблем и практики реализации мероприятий, которые будут проводиться в рамках Десятилетия детства. Также он будет заниматься организацией взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов, общественных объединений, научных и других организаций по реализации этих мероприятий.
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев в рамках реализации программы Десятилетие детства поручил усовершенствовать профилактику детских суицидов.
Газета.Ru: последние новости
Белый дом: Болтон отказался давать интервью CNN из-за "неуважения" к Трампу В авиакомпании назвали причину крушения Boeing на Кубе Суд арестовал Петра Верзилова на 15 суток за акцию на финале ЧМ-2018
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин прокомментировал «ракетный удар» по США96
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США493
Путин и Трамп обсудили Украину170
В России оценили неожиданное решение Франции177
На заброшенной украинской базе нашли готовые к бою танки27
Видео
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
На Западе обрушились с оскорблениями на Трампа
США В мире
00:38
Лавров пришел в восторг от встречи Путина и Трампа
Политика США
05:07
«Бога Кузю» все же посадили
Происшествия
01:01
Путин сухо отреагировал на подмигивание Трампа
В мире
05:24
«Теперь мяч на стороне США»
Политика США
00:17
Мощный взрыв в Москве оказался «двойным»
Происшествия
05:24
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
00:10
Журналисты устроили потасовку на встрече Путина и Трампа
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение