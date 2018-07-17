Правительство образовало совет по проведению Десятилетия детства в России

Правительство России приняло решении об организации совета по проведению Десятилетия детства в стране. Данное постановление опубликовано на сайте кабмина.

"Образовать координационный совет при правительстве России по проведению в России Десятилетия детства", — говорится в опубликованном документе.

Составители документа отметили, что основными задачами координационного совета станут обсуждение проблем и практики реализации мероприятий, которые будут проводиться в рамках Десятилетия детства. Также он будет заниматься организацией взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов, общественных объединений, научных и других организаций по реализации этих мероприятий.