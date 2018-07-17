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Тихоокеанский гром: флот США испепелил собственный десантный корабль
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Тихоокеанский гром: флот США испепелил собственный десантный корабль 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Прошедшие американо-японо-австралийские флотские учения ознаменовались тотальным уничтожением списанного американского десантного корабля.
В Тихом океане прошли международные военные учения RIMPAC (Rim of the Pacific, «Тихоокеанский обод» — прим. ред.). В процессе прохождения маневров, в которых участвовали Соединенные Штаты, Япония и Австралия, был взорван десантный корабль USS Racine.
Судно было выведено из эксплуатации в 1993 году. Долгое время оставаясь бесхозным и ненужным, в конечном счете корабль без жалости задействовали в качестве учебной мишени для торпед и ракет.
Racine подвергся обстрелу новейшими ракетами и торпедами. Многотонный корабль постепенно стал превращаться в груду тонущих обломков — многочисленные атаки сделали его похожим на самый настоящий «корабль-призрак» в лучших традициях голливудских блокбастеров. Информацию передает портал The Drive.
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