Тихоокеанский гром: флот США испепелил собственный десантный корабль

Прошедшие американо-японо-австралийские флотские учения ознаменовались тотальным уничтожением списанного американского десантного корабля.

Япония и В Тихом океане прошли международные военные учения RIMPAC (Rim of the Pacific, «Тихоокеанский обод» — прим. ред.). В процессе прохождения маневров, в которых участвовали Соединенные Штаты Австралия , был взорван десантный корабль USS Racine.

Судно было выведено из эксплуатации в 1993 году. Долгое время оставаясь бесхозным и ненужным, в конечном счете корабль без жалости задействовали в качестве учебной мишени для торпед и ракет.

Racine подвергся обстрелу новейшими ракетами и торпедами. Многотонный корабль постепенно стал превращаться в груду тонущих обломков — многочисленные атаки сделали его похожим на самый настоящий «корабль-призрак» в лучших традициях голливудских блокбастеров. Информацию передает портал The Drive.