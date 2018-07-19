Ещё
Гибель американского военного корабля попала на видео
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Гибель американского военного корабля попала на видео 

РИА Новости 53 минуты назад
Фото: Российская Газета
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. В ходе международных учений RIMPAC, прошедших недалеко от Гавайских островов, вооруженные силы США и их союзников потопили списанный американский десантный корабль USS Racine. Соответствующее видео было опубликовано в YouTube.
Согласно ходу учений, USS Racine, приведенный к месту расстрела на буксире, был обнаружен разведывательным самолетом вооруженных сил Японии. После этого по кораблю открыли огонь японские эсминцы и американские береговые ракетные комплексы, которые выпустили по цели около 15 ракет.
После такого залпа на борту корабля появилась большая пробоина, а в трюме начался пожар, однако USS Racine по-прежнему оставался на плаву.
Затем по кораблю ударила АПЛ класса Los Angeles ВМС США торпедой Mk 48, в результате чего, корабль переломился пополам в носовой части и через час отправился на дно Тихого океана.
Последние новости
Пушков отреагировал на отказ Трампа от своих слов Бывшая жена Грудинина прокомментировала развод с супругом Подземелье "Сатаны". Почему РФ не откажется от шахтных ядерных ракет
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
К санкциям против РФ подключились новые страны315
Российский певец покончил с собой167
Россия пошла против решения США5
«Путин лично в ответе за вмешательство в выборы»
Россияне бегут с Дальнего Востока450
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия Другое
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение