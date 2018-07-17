Сахалинская область построит остров во Владивостоке

Традиционно в рамках Восточного экономического форума проходит выставка «Улицы Дальнего Востока». И каждый из регионов готовится удивить гостей мероприятия. В этот раз Сахалинская область затеяла нечто действительно градиозное — экспозиция региона отразит идею строительства моста между материком и островом. На озере на острове Русском построят… настоящий искусственный остров, понтонный мост от него будет вести к павильону. Кстати, на мосту разместится макет скоростного поезда.

Сам павильон будет выполнен в виде двух гигантских морских волн, внутри помещения посетители побывают в залах «Экономика» и «Спорт и туризм».

«В зале «Экономика» центральное место займет интерактивная карта, с помощью которой посетители смогут познакомиться как с реализуемыми, так и с перспективными экономическими проектами региона, оценив возможности для инвестиций», — рассказали в правительстве островного региона.

Гости павильона своими глазами увидят производимое в регионе оборудование для проведения глубоководных эхолокационных измерений, пищевые и косметические гели из ламинарии, энергосберегающие окна, которые уже поставляются в Японию . Кстати, посетители смогут отведать молочные напитки в баре, а обслуживать их будет… бармен-робот.

Все желающие здесь же получат помощь в подаче заявки на получение гектара в регионе.

Напомним, ВЭФ в этом году пройдет 11-13 сентября.

Фото — sakhalin.gov.ru