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Кабмин утвердил распределение субвенций на лекарства для отдельных категорий граждан
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Кабмин утвердил распределение субвенций на лекарства для отдельных категорий граждан 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, утверждающее изменения в распределение субвенций из федерального бюджета на обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов. Документ размещен во вторник на сайте правительства.
"Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в распределение в 2018 году субвенций, предоставляемых из федерального бюджета
на финансовое обеспечение оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов", — говорится в распоряжении.
Как сообщается в пояснительной записке, объем субвенций увеличивается на 1,862 млрд рублей в связи с увеличением количества граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи.
"Принятое решение направлено на своевременное обеспечение отдельных категорий граждан в рамках предоставления набора социальных услуг лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания", — говорится в материалах кабмина.
Документ был рассмотрен и одобрен на заседании правительства Российской Федерации 12 июля 2018 года.
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