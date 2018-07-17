Несколько сотен непримиримых боевиков вывезены из южных провинций Сирии

Участников незаконных вооруженных формирований и членов их семей вывезли из провинции Деръа на автобусах.

Участников незаконных вооруженных формирований, не пожелавших примкнуть к соглашению о прекращении огня, вывезли вместе с членами их семей из южной провинции Деръа на север страны. С собой боевикам разрешено взять по одному автомату с тремя магазинами, офицерам разрешено сохранить по одному пистолету. Гранаты, взрывчатку, самодельные взрывные устройства боевики обязаны сдать. Также к вывозу запрещены снайперские винтовки и прицелы к ним.

За последние две недели боевики только в провинции Деръа сдали сотни единиц стрелкового оружия и 26 танков. После осмотра сирийскими военными, они поступят на вооружение частей армии САР.