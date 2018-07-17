Юрий Пономарев требовал разобраться в причинах массовой драки на площадке «Запсибнефтехима» 

Прокурор Тюменской области Владимир Владимиров по поручению заместителя Генерального прокурора РФ Юрия Пономарева безотлагательно организовал проверку на площадке «Запсибнефтехима», где произошла массовая драка.
«Дано указание тщательно выяснить причины и обстоятельства происшествия, обратив особое внимание на возможные нарушения трудового законодательства и социальных прав работников, и при наличии оснований оперативно принять меры прокурорского реагирования. За исполнением соответствующего поручения установлен контроль», — сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе областной прокуратуры.
Кроме того, информацию о возможной задержке зарплат рабочим проверяет следственный комитет.
Как ранее писал «ФедералПресс», информация о массовой драке на стройплощадке появилась в соцсетях. Как утверждают очевидцы, в потасовке с требованием выплатить зарплаты участвовали до 500 человек.
Фото: prokuratura.tomsk.gov.ru.