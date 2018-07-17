Ещё
Юрий Пономарев требовал разобраться в причинах массовой драки на площадке «Запсибнефтехима»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Юрий Пономарев требовал разобраться в причинах массовой драки на площадке «Запсибнефтехима» 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Прокурор Тюменской области Владимир Владимиров по поручению заместителя Генерального прокурора РФ Юрия Пономарева безотлагательно организовал проверку на площадке «Запсибнефтехима», где произошла массовая драка.
«Дано указание тщательно выяснить причины и обстоятельства происшествия, обратив особое внимание на возможные нарушения трудового законодательства и социальных прав работников, и при наличии оснований оперативно принять меры прокурорского реагирования. За исполнением соответствующего поручения установлен контроль», — сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе областной прокуратуры.
Кроме того, информацию о возможной задержке зарплат рабочим проверяет следственный комитет.
Как ранее писал «ФедералПресс», информация о массовой драке на стройплощадке появилась в соцсетях. Как утверждают очевидцы, в потасовке с требованием выплатить зарплаты участвовали до 500 человек.
Фото: prokuratura.tomsk.gov.ru.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
На Ямале появятся две базы по сбору икры сиговых Следственный комитет расследует возможную задержку зарплаты на площадке «Запсибнефтехима» «Мы взлетим на воздух!» Челябинский поселок оказался на грани катастрофы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин прокомментировал «ракетный удар» по США114
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США496
Путин и Трамп обсудили Украину173
В России оценили неожиданное решение Франции177
На заброшенной украинской базе нашли готовые к бою танки31
Видео
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
На Западе обрушились с оскорблениями на Трампа
США В мире
00:38
Лавров пришел в восторг от встречи Путина и Трампа
Политика США
05:07
«Бога Кузю» все же посадили
Происшествия
01:01
Путин сухо отреагировал на подмигивание Трампа
В мире
05:24
«Теперь мяч на стороне США»
Политика США
00:17
Мощный взрыв в Москве оказался «двойным»
Происшествия
05:24
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
00:10
Журналисты устроили потасовку на встрече Путина и Трампа
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение