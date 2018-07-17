Юрий Пономарев требовал разобраться в причинах массовой драки на площадке «Запсибнефтехима»

«Дано указание тщательно выяснить причины и обстоятельства происшествия, обратив особое внимание на возможные нарушения трудового законодательства и социальных прав работников, и при наличии оснований оперативно принять меры прокурорского реагирования. За исполнением соответствующего поручения установлен контроль», — сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе областной прокуратуры

Кроме того, информацию о возможной задержке зарплат рабочим проверяет следственный комитет

Как ранее писал «ФедералПресс», информация о массовой драке на стройплощадке появилась в соцсетях. Как утверждают очевидцы, в потасовке с требованием выплатить зарплаты участвовали до 500 человек.

Фото: prokuratura.tomsk.gov.ru.