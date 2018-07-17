Ещё
Омскому депутату Юрию Шушубаеву начнут оглашать приговор
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Омскому депутату Юрию Шушубаеву начнут оглашать приговор 

Омск Здесь 1 час назад
Фото: Омск Здесь
Сторона обвинения требует приговорить депутата к восьми годам колонии. Сегодня, 17 июля, в Первомайском районном суде начнут оглашать приговор предпринимателю, депутату заксобрания Юрию Шушубаеву. Он обвиняется в растрате средств дольщиков при строительстве домов в Ясной поляне. Помимо заключения прокуратура требует, чтобы самый бедный депутат, который в прошлом году заработал 0 рублей, выплатил штраф в размере 1 млн рублей.
Оглашение судебного решения, назначенное на 17 июля, может продлиться в течение нескольких дней, так как материалы уголовного дела собраны в 330 томов.
Дольщики в гражданском порядке ряд исков уже подали. Те, кто не заявил требования, смогут обратиться в суд в случае признания его виновным, — рассказал "Омск Здесь" прокурор Антон Рябуха.
Уголовное дело рассматривалось в течение полутора лет.
Омск Здесь: последние новости
Омский суд еле выдержал натиск зрителей по делу "Свидетелей Иеговы" В Омске не смог вылететь самолет из Якутска На бывшем мусульманском кладбище омичи устраивают гулянки и жарят шашлык
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин прокомментировал «ракетный удар» по США114
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США496
Путин и Трамп обсудили Украину173
В России оценили неожиданное решение Франции177
На заброшенной украинской базе нашли готовые к бою танки31
Видео
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
На Западе обрушились с оскорблениями на Трампа
США В мире
00:38
Лавров пришел в восторг от встречи Путина и Трампа
Политика США
05:07
«Бога Кузю» все же посадили
Происшествия
01:01
Путин сухо отреагировал на подмигивание Трампа
В мире
05:24
«Теперь мяч на стороне США»
Политика США
00:17
Мощный взрыв в Москве оказался «двойным»
Происшествия
05:24
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
00:10
Журналисты устроили потасовку на встрече Путина и Трампа
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение