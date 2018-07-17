Омскому депутату Юрию Шушубаеву начнут оглашать приговор

Сторона обвинения требует приговорить депутата к восьми годам колонии. Сегодня, 17 июля, в Первомайском районном суде начнут оглашать приговор предпринимателю, депутату заксобрания Юрию Шушубаеву. Он обвиняется в растрате средств дольщиков при строительстве домов в Ясной поляне. Помимо заключения прокуратура требует, чтобы самый бедный депутат, который в прошлом году заработал 0 рублей, выплатил штраф в размере 1 млн рублей.

Оглашение судебного решения, назначенное на 17 июля, может продлиться в течение нескольких дней, так как материалы уголовного дела собраны в 330 томов.

Дольщики в гражданском порядке ряд исков уже подали. Те, кто не заявил требования, смогут обратиться в суд в случае признания его виновным, — рассказал "Омск Здесь" прокурор Антон Рябуха.

Уголовное дело рассматривалось в течение полутора лет.