Квартирный вопрос: дольщиков защитят от недобросовестных застройщиков

России меняют правила жилищного строительства. Теперь контролировать будут как застройщиков, так и чиновников, выдающих разрешения. Сегодня Госдума во втором чтении единогласно приняла поправки к законопроекту о долевом участии россиян в возведении многоквартирных домов. Все меры должны исключить мошенничество. Как это возможно, выяснил корреспондент телеканала «МИР 24» Дмитрий Забрудский.

Им обещали маленькую Венецию . С каналами вдоль домов и террасами на первых этажах. По факту — мертвая стройка. Вот уже третий месяц.

«Я для себя никаких рисков не видел. Здесь нас всех успокаивало то, что» Урбан-групп» третьи на региональном рынке и вторые по объемам вводимого жилья», — рассказал дольщик ЖК «Лайково» Виталий Выгузов.

Новоселье отложено у 20 тысяч дольщиков. «Урбан-групп» теперь официально банкрот. Все его имущество пустят с молотка, чтобы выручить средства и достроить начатое.

«Я брала ипотеку на 30 лет, мой платеж составляет с учетом частично погашенной суммы — 45 тысяч. У меня двое детей, одному — четыре года, второму — год. Расходы на их содержания — 20 тысяч рублей. По факту — полное разорение. Мне пришлось выйти из декрета на работу, чтобы помогать. Муж работает, как только может», — поделилась дольщица Евгения Филинкова.

Подобных историй в России 80 тысяч. Столько обманутых дольщиков насчитали в Минстрое . А еще выяснили, почему стройки замораживаются. Деньги будущих жильцов используют не по назначению. Например, застройщик направляет средства не на конкретный дом, а на совсем другие проекты. И вот, придумали, как навести порядок. В Госдуме разбирать финансово-строительные пирамиды начали с чиновников. Сегодня законопроект был единогласно принят во втором чтении.

«Откуда вытекают обманутые дольщики? Потому что застройщик бывает непонятно кто, требования законодательства не соответствуют, проектная документация составлена кое-как, и ее никто не намерен выполнять, а чиновники, ответственные за контроль в этой сфере, халатно относятся к своим обязанностям», — заявил депутат Госдумы Михаил Емельянов

Квартирным вопросом задались и банки. Теперь они будут следить за тем, на что тратят деньги застройщики. «Банк будет отслеживать, куда потрачены деньги, куда можно, а куда нельзя», — сказал министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев

Для этого обяжут открыть счет только в уполномоченном банке. Один расчетный счет — одна конкретный дом. То есть теперь при покупке квартиры в новостройке и заключении договора долевого участия деньги будут перечислять не застройщику. А с 1 июля 2019-го нормы еще больше ужесточат.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ