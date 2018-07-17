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В соцсетях предложили разрешить регистрироваться только по паспорту
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В соцсетях предложили разрешить регистрироваться только по паспорту 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Главная цель законопроекта, как объясняют его авторы, защитить, прежде всего, детей и подростков от влияния различных преступных и социально-опасных группировок. «В России дети в среднем начинают выходить в сеть в 10 лет, в городах-мегаполисах — Москве и Санкт-Петербурге, возраст начала использования интернета составляет 9 лет. Почти 80 процентов российских детей указали, что у них есть профиль в социальных сетях», — указывается в пояснительной записке к инициативе. Однако в соцсетях их поджидают серьезные опасности. Установить же реальных владельцев тех или иных социально опасных аккаунтов крайне сложно.
Попадают в неприятные ситуации и многие взрослые, оказываясь жертвами мошенников. «Для решения проблемы так называемых фэйковых аккаунтов, предупреждения совершения правонарушений лицами, создающими такие „фэйковые аккаунты“ в социальных сетях и повышения эффективности правоприменительной деятельности, проектом предлагается установить, что при регистрации в социальной сети физическое лицо обязано предоставить в электронной форме документ, удостоверяющий личность (в том числе документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации), позволяющий установить фамилию, имя, отчество (при наличии) и возраст указанного физического лица, а также согласие на обработку его персональных данных», — предлагают авторы законопроекта.
При этом регистрация несовершеннолетних граждан в социальных сетях должна осуществляться родителями или иными законными представителями несовершеннолетних.
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