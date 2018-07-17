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Уникальный передвижной поезд-музей будет работать в Барнауле два дня
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Уникальный передвижной поезд-музей будет работать в Барнауле два дня 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Передвижной поезд-музей компании «РЖД» будет работать в Барнауле 17 и 18 июля.
В рамках экскурсии горожане узнают историю отечественных железных дорог, а также современные инновационные проекты. Из 12 вагонов посетителям будут доступны девять. Здесь можно увидеть модели подвижного состава, крупные макеты железнодорожной инфраструктуры. Желающие могут почувствовать себя машинистом и посидеть за тренажером локомотива. Посетителям также предложат проверить себя на радиацию.
Мобильный музей побывал уже в Кулунде, в краевой столице он пробудет два дня. Экскурсии будут проходить с 10:00 до 18:00, обед: 13:00-14:00.
Билет стоит 70 рублей. Вход бесплатный для детей, школьников, студентов и пенсионеров.
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