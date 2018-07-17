Уникальный передвижной поезд-музей будет работать в Барнауле два дня

В рамках экскурсии горожане узнают историю отечественных железных дорог, а также современные инновационные проекты. Из 12 вагонов посетителям будут доступны девять. Здесь можно увидеть модели подвижного состава, крупные макеты железнодорожной инфраструктуры. Желающие могут почувствовать себя машинистом и посидеть за тренажером локомотива. Посетителям также предложат проверить себя на радиацию.

Мобильный музей побывал уже в Кулунде, в краевой столице он пробудет два дня. Экскурсии будут проходить с 10:00 до 18:00, обед: 13:00-14:00.

Билет стоит 70 рублей. Вход бесплатный для детей, школьников, студентов и пенсионеров.