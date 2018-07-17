Ещё
Роспотребнадзор назвал регионы с самой грязной водой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17

Роспотребнадзор назвал регионы с самой грязной водой 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Роспотребнадзор опубликовал рейтинг регионов с самой грязной питьевой водой. Доклад был опубликован на официальном сайте ведомства.
По данным исследования, первую строчку в рейтинге регионов с самой грязной водой занимает Вологодская область. Там только 45% жителей обеспечены водой, отвечающей требованиям безопасности.
Сообщается, что за Вологодской следуют Костромская и Курганская области, где чистая вода доступна 66,7% и 69,3% жителей. Во всех остальных регионах более 70% населения имеют доступ к питьевой воде, соответствующей нормам безопасности.
Также стало известно, что в трех российских регионах чистой питьевой водой обеспечены 100% населения. Это Москва, Санкт-Петербург и Северная Осетия.
Как отметили в ведомстве, за пять лет реализации закона «О водоснабжении и водоотведении» обеспеченность населения водой, соответствующей требованиям безопасности, выросла на 4% и в 2017 году составила 91,5% населения России.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор посоветовал любителям грибов.
Газета.Ru: последние новости
СМИ: Куртуа перейдет в "Реал" за £35 млн Гризманн гордится несостоявшимся трансфером в "Барселону" СК проверяет сообщения о задержке зарплаты рабочим на тобольской стройплощадке "Сибура"
Комментарии  Ещё 13 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост закроют из-за Расторгуева109
Путина назвали «президентом Украины»220
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки333
Дачникам разъяснили необходимость межевания участка74
Трампа обвинили в измене родине66
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
06:35
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде
Политика
06:07
На Украине нашли сотню готовых к бою танков
Интернет Армия
04:56
Задержан бывший главный следователь Москвы
Происшествия
03:54
Над Лавровым пошутили за разглядывание ножек жены Трампа
Политика
02:58
Дачникам разъяснили необходимость межевания участка
Недвижимость Статьи
03:21
Что известно о задержанной в США «русской шпионке»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение