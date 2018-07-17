Роспотребнадзор назвал регионы с самой грязной водой

Роспотребнадзор опубликовал рейтинг регионов с самой грязной питьевой водой. Доклад был опубликован на официальном сайте ведомства.

По данным исследования, первую строчку в рейтинге регионов с самой грязной водой занимает Вологодская область . Там только 45% жителей обеспечены водой, отвечающей требованиям безопасности.

Сообщается, что за Вологодской следуют Костромская и Курганская области, где чистая вода доступна 66,7% и 69,3% жителей. Во всех остальных регионах более 70% населения имеют доступ к питьевой воде, соответствующей нормам безопасности.

Санкт-Петербург и Северная Осетия. Также стало известно, что в трех российских регионах чистой питьевой водой обеспечены 100% населения. Это Москва

Как отметили в ведомстве, за пять лет реализации закона «О водоснабжении и водоотведении» обеспеченность населения водой, соответствующей требованиям безопасности, выросла на 4% и в 2017 году составила 91,5% населения России

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор посоветовал любителям грибов.