Полицейские в Амурской области выявили факты продажи спиртных напитков без лицензии

В ходе проверочных мероприятий сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Амурской области выявили факты реализации алкогольной продукции в двух заведениях общественного питания, расположенных в г. Свободный и ЗАТО Циолковский, в нарушение ст. 18 Федерального закона № 171-ФЗ. По предварительной информации розничная продажа спиртных напитков осуществлялась без лицензии.

По данным фактам СЧ СУ УМВД возбуждены уголовные дела по ст.171.3 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время в рамках данных дел проводятся обыски и иные следственные мероприятия.