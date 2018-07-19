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Полицейские в Амурской области выявили факты продажи спиртных напитков без лицензии
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Полицейские в Амурской области выявили факты продажи спиртных напитков без лицензии 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 55 минут назад
В ходе проверочных мероприятий сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Амурской области выявили факты реализации алкогольной продукции в двух заведениях общественного питания, расположенных в г. Свободный и ЗАТО Циолковский, в нарушение ст. 18 Федерального закона № 171-ФЗ. По предварительной информации розничная продажа спиртных напитков осуществлялась без лицензии.
По данным фактам СЧ СУ УМВД возбуждены уголовные дела по ст.171.3 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время в рамках данных дел проводятся обыски и иные следственные мероприятия.
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