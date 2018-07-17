Ещё
«Безобидная» киста лишила канадца половины лица
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Безобидная» киста лишила канадца половины лица 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Канадец с «безобидной» кистой на лице потерял из-за нее нос, щеку и глаз и чуть не умер. Об этом сообщила газета The Sun.
Сильвен Фаранд (Sylvain Pharand) из Монреаля обратился к врачу из-за проблем с дыханием в 2008 году. «В моей левой ноздре была киста, которая мешала мне дышать. Я думал, что она безобидная, но это оказалась раковая опухоль. Когда мне сказали, что жить мне осталось полгода, я сначала был в отчаянии, а потом решил бороться», — рассказал мужчина.
Ему диагностировали рак околоносовых синусов и лимфатических узлов. Стоило ему побороть одну опухоль, как образовывалась другая, из-за чего его лицо покрылось шрамами из-за постоянных операций. Однако спустя десять лет он победил болезнь, хотя это стоило ему потери половины лица. После 125 процедур радиотерапии и недели брахитерапии анализы показали, что в теле мужчины не осталось раковых клеток.
Из-за операций по удалению опухолей на лице мужчины осталось множество отверстий. Доктора заполнили их кожными протезами, а также вставили Фаранду зубные имплантанты, чтобы он мог есть. Канадец редко выходит из дома, так как тяжелый лицевой протез часто отклеивается, что ставит его в неловкое положение. Он с нетерпением ждет изготовления нового протеза, который будет держаться не на клее, а на магнитах.
Также 55-летний Фаранд копит деньги на поездку с семьей на Гавайи. Во время лечения врачи запрещали ему путешествовать и он хочет отметить выздоровление отдыхом на берегу океана.
Последние новости
Россиянок преследуют и унижают толпы мужчин Россиянам пообещали рост пенсий на 35 процентов Раскрыт план Порошенко начать большую войну в Донбассе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин прокомментировал «ракетный удар» по США114
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США496
Путин и Трамп обсудили Украину173
В России оценили неожиданное решение Франции177
На заброшенной украинской базе нашли готовые к бою танки31
Видео
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
На Западе обрушились с оскорблениями на Трампа
США В мире
00:38
Лавров пришел в восторг от встречи Путина и Трампа
Политика США
05:07
«Бога Кузю» все же посадили
Происшествия
01:01
Путин сухо отреагировал на подмигивание Трампа
В мире
05:24
«Теперь мяч на стороне США»
Политика США
00:17
Мощный взрыв в Москве оказался «двойным»
Происшествия
05:24
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
00:10
Журналисты устроили потасовку на встрече Путина и Трампа
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение