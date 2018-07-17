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Берег озера на ул. Лесопарковая очистили от мусора
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Берег озера на ул. Лесопарковая очистили от мусора 

sibnovosti.ru 1 час назад
Фото: sibnovosti.ru
В Красноярске идет благоустройство территории около озера по ул. Лесопарковая. После уборки на прошлой неделе с участка вывезли полный КамАЗ мусора.
Сотрудники компании «Зеленый Мир» уже высадили на берегу семь кустов сирени. Рядом с озером появится газон, площадь которого составит 600 «квадратов».
«Жителям необходимо понять, для того чтобы дольше сохранить благоустройство, необходимо, в первую очередь, его поберечь. Газону нужно прирасти, а значит ходить или лежать на нем нельзя», — сказал руководитель администрации Октябрьского района Игорь Ким.
Администрация Октябрьского района просит горожан не вытаптывать газон у озера и обращать внимание на предупредительные знаки.
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