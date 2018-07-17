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На Ямале появятся две базы по сбору икры сиговых
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На Ямале появятся две базы по сбору икры сиговых 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
На ямальских реках Собь и Худосей в Красноселькупском районе появятся две базы по сбору икры сиговых.
Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе губернатора ЯНАО, первую, в Приуралье, обустроит Собский рыбоводный завод, вторую, в Красноселькупском районе, рыбодобывающее предприятие «Алькор».
«Задача округа — получить и собрать посадочный материал не только для успешной деятельности предприятий, но и для реализации материала участникам рынка по воспроизводству сиговых видов рыб на Ямале», — отметил первый заместитель губернатора ЯНАО Алексей Ситников.
Специалистами Собского завода уже проведены заготовлены четыре специальных контейнера, два из которых выполнят функцию жилых помещений для рыбы, еще два предназначены под рыбоводно-технические задачи. Базу планируется ввести в эксплуатацию уже в августе, тогда же планируется получение необходимых половых продуктов чира по полученной заводом аквакультурной квоте. В сентябре — октябре будет осуществляться лов и сортировка рыбы, затем последует процесс передержки рыбы в более холодной воде, при падении температуры происходит процесс отдачи половых продуктов, и выпуск живых производителей обратно в водоем. В ноябре база будет законсервирована до следующего сезона.
Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО
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