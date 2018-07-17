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Раненый канюк спалил трансформаторную будку
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Раненый канюк спалил трансформаторную будку 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Происшествие случилось на улице Лермонтова. Жители заметили клубы дыма, которые шли со стороны трансформаторной будки. Как выяснилось, виновником происшествия оказалась дикая птица. Она запуталась в проводах, и электрический разряд угодил ей в прямо в ногу. Рана оказалась глубокой. Искры десятками посыпали на землю, трава около этого места загорелась. Птица упала вниз, а огонь быстро распространился на другие участки.
Местные жители сразу же вызвали пожарных. Огонь тем временем уничтожил около 500 квадратных метров растительности. Чтобы потушить его, понадобилось оперативная работа пяти пожарных и две машины.
Птица тем временем упала под столб и вела себя агрессивно. Не каждый бы решился к ней подойти, опасаясь нападения. Видимо, она была сильно напугана и испытывала боль. Но нашлись небезразличные люди, которые проявили сострадание к птице — местный житель Алексей подобрал птицу и отнес к себе во двор. Там он попытался напоить ее, поставив перед ней воду и зерно, но она отказалась принимать пищу. Алексей зашел в дом, чтобы вызвать ветеринара, а когда вышел на улицу, чтобы проверить самочувствие животного, то обнаружил, что место, где ютилась птица, оказалось пустым.
Как рассказал новосибирский орнитолог, научный сотрудник института систематики и экологии животных СО РАН Алексей Яновский, канюк обыкновенный — наиболее обычный вид хищных птиц семейства ястребиных в лесостепи. От коршуна отличается тем, что канюк заметно мельче и хвост у него без выемки, характерной для коршуна. Канюк держится чаще всего на опушках осиново-березовых рощ, так называемых колков, окруженных полями или пастбищами. Как правило, в полете не поднимается выше верхушек деревьев. Охотится преимущественно за мышевидными млекопитающими, чем приносит немалую пользу. Гнездится рассредоточено, отдельными парами, рассредоточенными по большой территории. Выводит птенцов, чаще всего, в старых вороньих или сорочьих гнездах. Название канюку дали за его протяжный гнусавый крик — он как бы «канючит».
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