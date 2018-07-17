Раненый канюк спалил трансформаторную будку

Происшествие случилось на улице Лермонтова. Жители заметили клубы дыма, которые шли со стороны трансформаторной будки. Как выяснилось, виновником происшествия оказалась дикая птица. Она запуталась в проводах, и электрический разряд угодил ей в прямо в ногу. Рана оказалась глубокой. Искры десятками посыпали на землю, трава около этого места загорелась. Птица упала вниз, а огонь быстро распространился на другие участки.

Местные жители сразу же вызвали пожарных. Огонь тем временем уничтожил около 500 квадратных метров растительности. Чтобы потушить его, понадобилось оперативная работа пяти пожарных и две машины.

Птица тем временем упала под столб и вела себя агрессивно. Не каждый бы решился к ней подойти, опасаясь нападения. Видимо, она была сильно напугана и испытывала боль. Но нашлись небезразличные люди, которые проявили сострадание к птице — местный житель Алексей подобрал птицу и отнес к себе во двор. Там он попытался напоить ее, поставив перед ней воду и зерно, но она отказалась принимать пищу. Алексей зашел в дом, чтобы вызвать ветеринара, а когда вышел на улицу, чтобы проверить самочувствие животного, то обнаружил, что место, где ютилась птица, оказалось пустым.