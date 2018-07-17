Как совместить дисциплину и лояльность?

Дисциплина, планирование, отчетность — они успешно поддерживают порядок в коллективе, когда все «на глазах». Для этого есть масса управленческих и технических инструментов: система пропусков по картам, оупенспейсы, стеклянные стены, камеры наблюдения, программы учета времени на компьютерах…

С формальной точки зрения, о чем на самом деле думает человек, спящий за рабочим столом с программой Word или Exel, открытой на мониторе компьютера, эффективно ли это, для жесткой системы контроля неважно. Важно, чтобы пришел вовремя, открыл нужный файл, набирал по телефону «правильные» номера.

Для руководителя, хорошо контролирующего дисциплину «по внешнему контуру», реальная эффективность работы сотрудников — это всегда проблема. Ставку делают на то, что сотрудники будут выполнять свою работу, находясь в парадигме страха и скуки.

Систематические отчеты (еженедельные, ежемесячные) и необходимость показать результаты к определенному моменту создают чувство тревожности. А скука подталкивает к действию. Ведь сложно сидеть просто так 8 часов — надо же чем-то заняться. Например, поработать, или сделать вид.

Работа в «мягком формате», когда в офисе находится только генеральный директор, бухгалтер и секретарь, а сотрудники на удаленке в свободном графике, требует контролировать бизнес-процесс по результату. Для этого все сотрудники должны находиться в поле общих задач, ресурсов и сроков, вне зависимости от своего территориального местонахождения.

Сейчас есть множество программ и программных продуктов, помогающих координировать эту работу в проектном режиме. Роль офиса, объединяющего коллег, выполняет интерфейс-программа.

Часто, по условиям рабочего контракта, удаленные сотрудники обязаны быть 8-10 часов доступны и постоянно видеть все, происходящее в этой системе. Постановку или снятие задач, переписку в чатах, пересылку файлов, комментарии…

В таких виртуальных офисах давно работают программисты. К ним почти привыкли дизайнеры и успешно осваивают журналисты. Представителям коммерческого блока (менеджерам по продажам, маркетологам, рекламистам) это только предстоит. Работа в таких системах требует от людей организованности и ответственности.

Не все психологически готовы к такому режиму. Не все имеют возможность работать из дома. Но за этим форматом будущее. Посмотрите, нас окружают виртуальные офисы, онлайн-магазины, интернет-банки. Наша жизнь стремительно отцифровывается. И мы должны быть к этому готовы.

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