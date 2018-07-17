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Компания Danone потребовала провести закрытое слушание по делу о репутации
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Компания Danone потребовала провести закрытое слушание по делу о репутации 

360tv.ru 1 час назад
В Арбитражном суде Красноярского края состоялось первое заседание по делу о некачественной молочной продукции и испорченной репутации компании Danone. Корпорацию якобы оклеветал местный общественник Игорь Болбат, проверивший молоко бренда. По результатам теста, продукция не соответствовала ГОСТу. Об этом активист написал в соцсетях, на что отреагировали в российском представительстве корпорации и подали на мужчину в суд.
Это наше конституционное право: посмотреть, что купили, и проверить. А они говорят: нет, нельзя
Игорь Болбат
Корпорация ходатайствовала о закрытом слушании, на чем первое заседание было окончено.
Компания Danone требовала с Игоря Болбата 50 тысяч рублей репутационного ущерба и 40 тысяч за проведенную ими экспертизу, которая якобы доказывает, что люминоскоп не дает качественно объективных данных. В исковом заявлении корпорация написала, что их продажи упали в два раза после публикации общественника в Facebook.
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