Компания Danone потребовала провести закрытое слушание по делу о репутации

В Арбитражном суде Красноярского края состоялось первое заседание по делу о некачественной молочной продукции и испорченной репутации компании Danone. Корпорацию якобы оклеветал местный общественник Игорь Болбат, проверивший молоко бренда. По результатам теста, продукция не соответствовала ГОСТу. Об этом активист написал в соцсетях, на что отреагировали в российском представительстве корпорации и подали на мужчину в суд.

Это наше конституционное право: посмотреть, что купили, и проверить. А они говорят: нет, нельзя

Игорь Болбат

Корпорация ходатайствовала о закрытом слушании, на чем первое заседание было окончено.

Компания Danone требовала с Игоря Болбата 50 тысяч рублей репутационного ущерба и 40 тысяч за проведенную ими экспертизу, которая якобы доказывает, что люминоскоп не дает качественно объективных данных. В исковом заявлении корпорация написала, что их продажи упали в два раза после публикации общественника в Facebook.