Регионам запретили урезать расходы мировых судей

Власти регионов обязали согласовывать бюджет на материально-техническое обеспечение мировой юстиции с советами судей субъектов РФ . Такой шаг призван пресечь необоснованное занижение затрат на деятельность судебных инстанций и произвольное толкование правовых норм чиновниками.

Соответствующий Федеральный закон от 18 апреля 2018 года № 76-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового регулирования в сфере организационного обеспечения деятельности мировых судей» вступает в силу сегодня, 17 июля.

Выступивший инициатором поправок Верховный суд РФ отмечает, что финансовое обеспечение деятельности мировых судей из бюджетов регионов сегодня осуществляется не в полном объёме, а в отдельных случаях резко отличается друг от друга. Часто это связано с позицией местных органов исполнительной власти, их толкованием действующего законодательства, представлением о перспективах и путях развития мировой юстиции.

Между тем данный институт, воссозданный в 1998 году для повышения доступности правосудия, занял важное место в судебной системе России. Мировые судьи рассматривают почти половину уголовных дел в стране, свыше 70 процентов от общего числа гражданских, около 90 процентов административных. Тенденция роста нагрузки на них продолжает сохраняться. Но недостаточное финансирование, оснащение компьютерами, а нередко и нерешённые вопросы с размещением работников мешают эффективному судопроизводству.

По новому закону, региональные власти должны утверждать расходы на содержание мировой юстиции только после согласования с советами судей субъектов РФ. Уменьшение ассигнований придётся обосновать отдельно и получить на то одобрение со стороны судейских коллегий.