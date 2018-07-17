Витражное стекло едва не рухнуло на автовокзале в Новосибирске

«Стекло демонтировано и снято со стены», — сообщает МАСС. Операция по демонтажу прошла вечером 16 июля и заняла более двух часов.

Ранее общественное движение «Гражданский патруль» выявило на новосибирском автовокзале ряд нарушений, угрожающих жизни и здоровью пассажиров и перевозчиков, в частности, брошенные строительные леса и провисшие электропровода. Руководитель движения Ростислав Антонов потребовал от властей снести опасный долгострой.

«Так, пассажиры автобусного рейса в аэропорт Толмачево по-прежнему уезжают с обочины дороги (рейс возвращается туда же). Лифт для инвалидов, встроенный в пешеходный надземный переход, до сих пор не работает. На прилегающей территории остались аварийные провода и линии опоры. А количество несанкционированной рекламы на стенах недостроя такое, что эта картинка напоминает гигантскую помойку», — перечисляли общественники в сентябре 2017 года.

После этого Госстройнадзор повторно обязал застройщика новосибирского автовокзала устранить нарушения безопасности. «Гарантийные обязательства не выполнены, допущена эксплуатация незавершенных этапов строительства объекта, в частности посадочных платформ с навесом», — констатировали в надзорном органе в ноябре 2017 года.