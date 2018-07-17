Прогноз на матч Шкупи — Глазго Рейнджерс: если ли шансы у македонцев

«Шкупи» — «Глазго Рейнджерс». Прогноз на ответный матч 1-го квалификационного раунда Лиги Европы (17.07.2018, 18:55 мск).

Один из первых победителей первого квалификационного раунда Лиги Европы определится в македонском Скопье, где местный «Шкупи» примет в гости шотландский «Рейнджерс», который, после позорного быстрого вылета в прошлом сезоне, близок к выходу в следующий раунд, благодаря домашней победе неделю назад. Букмекеры в этой паре не имеют сомнений, что глазгианцы не только пройдут в следующий раунд, но и победят в гостях — чистая победа оценена аналитиками коэффициентом 1.29.

Первый матч: «Глазго Рейнджерс» — «Шкупи» 2:0 (Мёрфи 23', Тавернье 90+2' (пен).

"Шкупи"

О клубе «Шкупи» слышали немногие любители футбола. Эта команда только в 2015-м году вышла в высший македонский дивизион, а в прошлом сезоне заняла 4-е место в чемпионате, и благодаря тому, что чемпион страны «Шкендия» выиграла национальный Кубок, «Шкупи» получил пропуск в квалификацию Лиги Европы.

"Глазго Рейнджерс"

"Рейнджеры" пытаются вернуть себе былую славу, но пока что они уступают в шотландском чемпионате не только «Селтику», но и «Абердину». Однако руководство клуба постепенно усиливает и расширяет состав, благодаря трансферам, и, возможно, уже в этом сезоне «Рейнджерс» будет бороться за чемпионство в Шотландии, и сможет высоко забраться в Лиге Европы.

Статистика личных встреч

Разумеется, встреча недельной давности была первой в истории этих двух клубов, достижения которых несоизмеримы.

Интересные факты

"Шкупи" имеет 5-матчевую беспроигрышную серию в домашних матчах (+4=1-0, 16:5);

В последних 22-х матчах «Шкупи» если забивал дома, то не проигрывал;

В последних 11-ти матчах «Глазго Рейнджерс» победил лишь четырежды (+4=3-4, 19:22);

"Глазго Рейнджерс" имеет 5-матчевую безвыигрышную серию в гостевых матчах (+0=3-2, 8:17);

"Глазго Рейнджерс" пропускал в каждом из последних восьми выездных матчей, причём в последних четырёх матчах было пропущено 15 голов.