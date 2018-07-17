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Прогноз на матч Шкупи — Глазго Рейнджерс: если ли шансы у македонцев
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Прогноз на матч Шкупи — Глазго Рейнджерс: если ли шансы у македонцев 

Евро-футбол.Ру 2 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
«Шкупи» — «Глазго Рейнджерс». Прогноз на ответный матч 1-го квалификационного раунда Лиги Европы (17.07.2018, 18:55 мск).
Один из первых победителей первого квалификационного раунда Лиги Европы определится в македонском Скопье, где местный «Шкупи» примет в гости шотландский «Рейнджерс», который, после позорного быстрого вылета в прошлом сезоне, близок к выходу в следующий раунд, благодаря домашней победе неделю назад. Букмекеры в этой паре не имеют сомнений, что глазгианцы не только пройдут в следующий раунд, но и победят в гостях — чистая победа оценена аналитиками коэффициентом 1.29.
Первый матч: «Глазго Рейнджерс» — «Шкупи» 2:0 (Мёрфи 23', Тавернье 90+2' (пен).
"Шкупи"
О клубе «Шкупи» слышали немногие любители футбола. Эта команда только в 2015-м году вышла в высший македонский дивизион, а в прошлом сезоне заняла 4-е место в чемпионате, и благодаря тому, что чемпион страны «Шкендия» выиграла национальный Кубок, «Шкупи» получил пропуск в квалификацию Лиги Европы.
"Глазго Рейнджерс"
"Рейнджеры" пытаются вернуть себе былую славу, но пока что они уступают в шотландском чемпионате не только «Селтику», но и «Абердину». Однако руководство клуба постепенно усиливает и расширяет состав, благодаря трансферам, и, возможно, уже в этом сезоне «Рейнджерс» будет бороться за чемпионство в Шотландии, и сможет высоко забраться в Лиге Европы.
Статистика личных встреч
Разумеется, встреча недельной давности была первой в истории этих двух клубов, достижения которых несоизмеримы.
Интересные факты
"Шкупи" имеет 5-матчевую беспроигрышную серию в домашних матчах (+4=1-0, 16:5);
В последних 22-х матчах «Шкупи» если забивал дома, то не проигрывал;
В последних 11-ти матчах «Глазго Рейнджерс» победил лишь четырежды (+4=3-4, 19:22);
"Глазго Рейнджерс" имеет 5-матчевую безвыигрышную серию в гостевых матчах (+0=3-2, 8:17);
"Глазго Рейнджерс" пропускал в каждом из последних восьми выездных матчей, причём в последних четырёх матчах было пропущено 15 голов.
Прогноз от Евро-футбол.ру
Несмотря на то, что «Рейнджерс» частенько неудачно играет в гостях, в этом матче больших проблем у них быть не должно — слишком большая разница в классе между командами. Первый матч получился фактически односторонним. При родной публике «Шкупи» будет изо всех сил сопротивляться, цепляясь хотя бы за ничью, но скорее всего проиграет. Наш прогноз: «Глазго Рейнджерс» победит и Тотал меньше 3,5" — коэффициент 2.09  Михаил КРИПАК
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