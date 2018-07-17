Бузова станет голосом автонавигатора «Яндекс» 

Теперь выстраивать маршруты водителям будут не только Бондарчук, Харламов или Баста. Ольга Бузова с августа станет голосом автонавигатора от компании «Яндекс». В озвучку вошло более 100 фраз, запись которых длилась около четырёх часов. Как и в случаях с другими знаменитостями, разработчики изменили «под Бузову» некоторые стандартные навигационные фразы. Так, классическое «Найден более быстрый маршрут» будет повторять строчку из песни артистки: «Люди не верили, но я нашла маршрут короче». Она стала первой женщиной-знаменитостью, озвучившей навигатор.