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Бузова станет голосом автонавигатора «Яндекс»
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Трамп "жестоко обманул" Путина в Хельсинки

Бузова станет голосом автонавигатора «Яндекс» 

Авторадио 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Теперь выстраивать маршруты водителям будут не только Бондарчук, Харламов или Баста. Ольга Бузова с августа станет голосом автонавигатора от компании «Яндекс». В озвучку вошло более 100 фраз, запись которых длилась около четырёх часов. Как и в случаях с другими знаменитостями, разработчики изменили «под Бузову» некоторые стандартные навигационные фразы. Так, классическое «Найден более быстрый маршрут» будет повторять строчку из песни артистки: «Люди не верили, но я нашла маршрут короче». Она стала первой женщиной-знаменитостью, озвучившей навигатор.
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