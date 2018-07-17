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Компания из Санкт-Петербурга демонтирует хлорный цех в Амурске
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Компания из Санкт-Петербурга демонтирует хлорный цех в Амурске 

Хабаровский край сегодня 2 часа назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Работы по ликвидации хлорного цеха возобновятся в Амурске Хабаровского края — к демонтажу оставшейся части бывшего целлюлозно-картонного комбината приступит компания из Санкт-Петербурга.
Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», вплоть до 2015 года велась работа по рекультивации этой территории, но затем, в связи с появившимися финансовыми сложностями, работа была приостановлена.
Зимой 2018 года объект вошел в число 12 проектов по ликвидации накопленного вреда, средства на которые выделило Минприроды РФ по программе «Чистая страна». Всего из федерального и краевого бюджетов направили на эти цели 57 млн рублей.
На сегодняшний день приступить к демонтажу готова компания из Санкт-Петербурга. Ей предстоит завершить снос цеха и провести захоронение материалов за 40 млн рублей.
— Подрядчик уже готов приступить к работам, но сначала необходимо будет подписать контракт. Планируется сделать это в течение недели. По условиям контракта компания должна будет завершить все работы до конца 2018 года, — сообщили агентству в комитете по охране окружающей среды Хабаровского края.
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