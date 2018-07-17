В голове Виктории Скрипаль творится паноптикум 

Сначала племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля рассказала Русской службе Би-би-си о том, что дает интервью российским каналам небескорыстно. Женщина призналась: за участие в эфирах «Первого» получает гонорары (через официальный договор с ООО «Директ», куда ее устроили экономистом. Фирма занимается производством программы «Пусть говорят»). А потом заявила РБК, что никакой беседы с Би-би-си не было. Либо не помнит (не иначе как тоже была под воздействием дурман-вещества), либо врет. Наличие видеозаписи интервью разбивает нелепую попытку Скрипаль оправдаться.
При этом племянница не отрицает факта получения зарплаты от связанной с «Первым» компании. По данным Би-би-си, речь идет о 115.000 рублей в месяц. Плюс 1 миллион в виде разового авансового платежа. Контракт с «Пусть говорят» Скрипаль объясняет не жадностью, а жизненной необходимостью. Она ведь мечтает повидаться с прославившими ее родственниками (правда, дочь Сергея Скрипаля не хочет встречаться с двоюродной сестрой). А чтобы получить британскую визу, в которой Виктории уже дважды отказывали, надо иметь работу и определенную сумму на счету.
Но, как выяснил «Собеседник», на проживающую в Ярославле Викторию Валерьевну Скрипаль еще в 2013 году было зарегистрировано ООО «А7», показывающее неплохую выручку. На вопрос, приходится ли учредитель «А7» племянницей отравленному экс-полковнику, представитель компании, подумав, ответил: «Возможно». То есть иметь запись в трудовой и откладывать на счет Скрипаль могла и без получения теледенег. Работай — не хочу: «А7» имеет право строить дома, торговать автотранспортом и даже вести деятельность информагентств. Этим, собственно, и занимается на ТВ Виктория.
Правда, в голове ее творится полная каша, что и подтвердило интервью Би-би-си. Будучи «ярой коммунисткой», собирается идти в Ярославскую облдуму от «Справедливой России». Отрицая причастность российских спецслужб к применению яда, заявляет, что мать жениха Юлии Скрипаль (которая была против их связи и которую Виктория, как отмечает корреспондент Би-би-си, ранее называла возможной отравительницей) работает в «дочке» «Норникеля». И эта «дочка», по словам Скрипаль, «очень связана с ФСБ».
Мы попытались выяснить, бесплатно ли Виктория Скрипаль излила душу британскому СМИ или еще и с них попросила денег, но журналист Сергей Горяшко, бравший интервью, и пресс-служба Русской службы Би-би-си от комментариев отказались.
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Материал вышел в издании «Собеседник» №27-2018 под заголовком «Скрипаль и враль».