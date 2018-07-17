В Орле предпринимателя оштрафовали за просроченную красоту

Арбитражный суд Орловской области решил привлечь индивидуального предпринимателя Андрея Ноздрачева к административной ответственности в виде штрафа в 30 000 рублей.

Поводом послужили результаты внеплановой проверки управления Роспотребнадзора , которая проходила в апреле и мае 2018 года. В торговом отделе «Мир косметики», расположенном в здании №74 на Карачевское шоссе в Орле , установлены нарушения обязательных требований к процессам реализации продукции, создавшие угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан.

Торговую точку «подвели» гели и краски для дизайна ногтей, пена антибактериальная для кожных ванн, клей для наращивания ресниц. Всего 15 единиц просроченного товара на общую сумму 3750 рублей.