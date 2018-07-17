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В Орле предпринимателя оштрафовали за просроченную красоту
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В Орле предпринимателя оштрафовали за просроченную красоту 

РИА 57 2 часа назад
Фото: РИА 57
Арбитражный суд Орловской области решил привлечь индивидуального предпринимателя Андрея Ноздрачева к административной ответственности в виде штрафа в 30 000 рублей.
Поводом послужили результаты внеплановой проверки управления Роспотребнадзора, которая проходила в апреле и мае 2018 года. В торговом отделе «Мир косметики», расположенном в здании №74 на Карачевское шоссе в Орле, установлены нарушения обязательных требований к процессам реализации продукции, создавшие угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан.
Торговую точку «подвели» гели и краски для дизайна ногтей, пена антибактериальная для кожных ванн, клей для наращивания ресниц. Всего 15 единиц просроченного товара на общую сумму 3750 рублей.
Сообщение В Орле предпринимателя оштрафовали за просроченную красоту появились сначала на РИА 57.
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