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17 крутых оптических иллюзий, которые взорвут ваш мозг
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17 крутых оптических иллюзий, которые взорвут ваш мозг 

Bigpicture.ru 2 часа назад
Фото: Bigpicture.ru
Мы подумали, что надо иногда отвлекаться от работы и переключать мозг на что-то другое. И подобрали для вас классные оптические иллюзии.
Итак, держитесь за свои экраны.
Источник: Buzz Feed
Гифка ускоряется, когда вы отводите взгляд.
Смотрите на крестик.
Что вы видите на фото? Большинство взрослых людей увидят двух любовников, а дети — 9 дельфинов.
Вы можете найти человеческое лицо на этом фото?
Узор ковра создает иллюзию, будто пол неожиданно проваливается.
Посмотрите на вращающуюся статуэтку танцовщицы. Она крутится по часовой стрелке или против? Меняет ли она направление?
Смотрите на эту гифку 30 секунд, а затем посмотрите на картину Ван Гога «Звездная ночь» (ниже), и она оживет.
На самом деле эти фигуры одного цвета. Не верите? Просто закройте пальцем горизонтальную линию между ними.
Быстро поморгайте или помашите рукой перед экраном.
На самом деле голубая и зеленая спирали одного цвета.
Два оранжевых круга одного размера.
Скульптуру в Новой Зеландии спроектировали так, чтобы она выглядела как зарисовка из мультфильма.
Смотрите на желтые точки, и они исчезнут.
Эти монстры на самом деле одного размера.
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