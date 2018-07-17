В Красноярске хозяин не даёт строителям снести свой дом

Скандал разгорается в Николаевке. Рабочие попытались снести дом, расположенный в зоне строительства дорожной развязки Николаевского (четвертого) моста. Хозяин, не довольный выплаченной ему компенсацией решил воспрепятствовать сносу любым способом, для чего и залез на крышу. По его словам, компенсация была выплачена только за здание, а вот стоимость участка никто не учёл, хотя ценна в данном случае именно земля.

«Получается, они меня с дочерью просто выкидывают на улицу, не заплатив ни за землю, ни за строения, ни за насаждения», — рассказала жительница дома по ул. Копылова, 128 Елена Рыжкова

Но в управлении капитального строительства администрации Красноярска своя точка зрения, сообщает компания ТВК.