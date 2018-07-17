Норильский перинатальный центр примет первых пациентов в сентябре

Норильске достроили перинатальный центр. Все строительно-монтажные работы уже завершены, сообщили в пресс-службе краевого правительства. Сейчас идет благоустройство прилегающей территории.

«Операционные, палаты интенсивной терапии, а также палаты для мам с новорожденными укомплектованы всем необходимым современным оборудованием. Разрешение на ввод в эксплуатацию здания специалисты планируют получить уже в конце этого месяца, к концу следующего будет получена лицензия на оказание специализированной медицинской помощи», — пояснили в краевой администрации.

Напомним, перинатальный центр в Норильске начали возводить еще в 2015 году. Планировалось, что медучреждение сдадут в эксплуатацию в конце 2017-го, однако строительство затянулось из-за сложности работ и проблем с документацией.