Ещё
Утраченные при ЧС документы восстановят бесплатно
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Утраченные при ЧС документы восстановят бесплатно 

Москва24 2 часа назад
Фото: Москва24
Законопроект, отменяющий госпошлину за восстановление документов, утраченных в результате чрезвычайной ситуации, рассмотрят 17 июля во втором чтении в Госдуме, передает Агентство «Москва».
Согласно пояснительной записке, в тексте документа предлагается льгота для граждан, обратившихся за восстановлением документов взамен пришедших в негодность из-за ЧС. В указанных случаях физлица от уплаты госпошлины освобождаются.
В настоящий момент за восстановление водительского удостоверения придется заплатить тысячу шестьсот рублей. Выдача паспорта транспортного средства обойдется в 800 рублей, свидетельства о регистрации — 500 рублей.
За выдачу нового свидетельства о госрегистрации акта гражданского состояния пошлина составляет 350 рублей.
В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2019 года.
Москва24: последние новости
В авиакомпании назвали причину падения Boeing 737 в Гаване Робертино Лоретти решил закончить музыкальную карьеру и уехать в Россию Трамп поздравил Путина с проведением "великолепного" ЧМ-2018
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин прокомментировал «ракетный удар» по США81
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США492
Путин и Трамп обсудили Украину168
В России оценили неожиданное решение Франции176
На заброшенной украинской базе нашли готовые к бою танки26
Видео
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
На Западе обрушились с оскорблениями на Трампа
США В мире
00:38
Лавров пришел в восторг от встречи Путина и Трампа
Политика США
05:07
«Бога Кузю» все же посадили
Происшествия
01:01
Путин сухо отреагировал на подмигивание Трампа
В мире
05:24
«Теперь мяч на стороне США»
Политика США
00:17
Мощный взрыв в Москве оказался «двойным»
Происшествия
05:24
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
00:10
Журналисты устроили потасовку на встрече Путина и Трампа
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение