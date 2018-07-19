Госдума приняла закон об освобождении от госпошлины за восстановление утраченных при ЧС документов

Госдума приняла закон, согласно которому жертвы чрезвычайных ситуаций освобождаются от уплаты госпошлины за восстановление утраченных или испорченных документов.

Как сообщает РИА Новости, в настоящее время пострадавшие при ЧС граждане освобождены от уплаты госпошлины только при обращении за получением паспорта взамен утраченного или пришедшего в негодность.

Закон распространяет данную льготу на случаи обращения за получением также и других документов взамен утраченных.

Документ вступит в силу с 1 января 2019 года.