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Госдума приняла закон об освобождении от госпошлины за восстановление утраченных при ЧС документов
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Госдума приняла закон об освобождении от госпошлины за восстановление утраченных при ЧС документов 

RT на русском 28 минут назад
Фото: duma.gov.ru
Госдума приняла закон, согласно которому жертвы чрезвычайных ситуаций освобождаются от уплаты госпошлины за восстановление утраченных или испорченных документов.
Как сообщает РИА Новости, в настоящее время пострадавшие при ЧС граждане освобождены от уплаты госпошлины только при обращении за получением паспорта взамен утраченного или пришедшего в негодность.
Закон распространяет данную льготу на случаи обращения за получением также и других документов взамен утраченных.
Документ вступит в силу с 1 января 2019 года.
Ранее газета «Известия» писала, россиян освободят от госпошлины за восстановление утраченных при ЧС документов.
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