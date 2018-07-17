Власти оценили восстановление четырех объектов Владивостокской крепости в 200 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК , 17 июля. / ТАСС /. Затраты на восстановление четырех наиболее важных объектов Владивостокской крепости составят 200 млн рублей. Об этом сообщила во вторник пресс-служба администрации Приморья по итогам встречи врио главы края Андрея Тарасенко с председателем Думы Владивостока Андреем Бриком.

"Городские власти проинспектировали все объекты крепости, находящиеся в муниципальной собственности, в том числе Великокняжескую, Поспеловскую и Назимовскую батареи, форт Поспелова. На восстановление этих объектов, по предварительным подсчетам, потребуется более 200 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

Всего на территории Владивостока расположены 122 объекта крепости. Однако из-за того, что в течение многих лет они не использовались и не охранялись, сейчас они находятся в полуразрушенном состоянии, а ко многим нет подъездных путей. Брик отметил, что проект восстановления объектов крепости уже размещен на сайте общественных инициатив.

Как подчеркнул Тарасенко, реконструкция этих объектов действительно необходима, так как крепость является визитной карточкой Приморья. По его словам, администрация края в следующем году окажет помощь муниципалитету в восстановлении форта Поспелова, предусмотрев на это субсидию в краевом бюджете.

В марте текущего года включить объекты Владивостокской крепости в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО предложил на итоговой коллегии Минвостокразвития РФ во Владивостоке директор Объединенного музея им. В. К. Арсеньева Виктор Шалай . Коллегия рекомендовала властям Приморья совместно с министерством культуры организовать работу по включению крепости в список ЮНЕСКО.

Владивостокская крепость не имеет аналогов в мире. На территории более 400 кв. м, на островах Русский, Рейнеке, Попова, Рикорда и в южной части полуострова Муравьева-Амурского было построено множество различных фортов, редутов, укреплений, опорных пунктов и береговых батарей, оснащенных 1,4 тыс. орудий. В первые десятилетия ХХ века Владивостокская крепость по праву считалась сильнейшей морской крепостью мира, и осталась такой в истории фортификации.