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Кто отреставрирует Владивостокскую крепость?
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Кто отреставрирует Владивостокскую крепость? 

АиФ-Владивосток 1 час назад
Фото: Vladnews.ru
«АиФ-Приморья» много писал о том, что Владивостокскую крепость хотят восстановить. А кто этим займётся, ведь реставрация больших денег стоит?
О. Никандрова, Владивосток
— В краевом центре расположены 122 объекта Владивостокской крепости. Однако из-за того, что в течение многих лет их объекты не использовались и не охранялись, сейчас они находятся в полуразрушенном состоянии, ко многим нет подъездных путей, — говорит председатель гордумы Андрей Брик. — По своей значимости крепость является объектом мирового значения. В свое время она стала надёжным оборонительным сооружением, гарантирующим безопасность. Сейчас её восстановление связано и с военно-патриотическим воспитанием молодежи, и с повышением туристической привлекательности региона. Проект восстановления объектов крепости уже размещен на сайте общественных инициатив. Придётся собрать большое количество подписей, но я уверен, что нам это удастся, ведь люди поддерживают эту идею. На восстановление Великокняжеской, Поспеловской и Назимовской батарей, форта Поспелова потребуется более 200 миллионов рублей. Объекты находятся в муниципальной собственности, их реконструкцией займутся власти города. Свою помощь обещал и край.
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