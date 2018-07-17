Проложено более 100 км третьего шоссе через пустыню Такла-Макан

Урумчи, 16 июля / Синьхуа / — Строители третьего автомобильного шоссе через пустыню Такла-Макан, вторую по величине движущуюся пустыню в мире, все дальше углубляются в бескрайние пески.

Это шоссе протяженностью более 330 км, которое соединит уезды Черчен /Цемо/ и Лобнор /Юйли/ Синьцзян-Уйгурского автономного района /Северо-Западный Китай /, станет третьей автотранспортной артерией через Такла-Макан после магистралей Луньтай — Миньфэн и Аксу — Хотан.

На данный момент проложено уже более 100 км. По окончании строительства значительно сократится время в пути из уезда Черчен, расположенного на южном краю Такла-Макана, до Урумчи, появится еще один транспортный канал между разделенными пустыней югом и севером Синьцзяна.

Урумчи, 16 июля /Синьхуа/ — Строители третьего автомобильного шоссе через пустыню Такла-Макан, вторую по величине движущуюся пустыню в мире, все дальше углубляются в бескрайние пески.

Это шоссе протяженностью более 330 км, которое соединит уезды Черчен /Цемо/ и Лобнор /Юйли/ Синьцзян-Уйгурского автономного района /Северо-Западный Китай/, станет третьей автотранспортной артерией через Такла-Макан после магистралей Луньтай — Миньфэн и Аксу — Хотан.

На данный момент проложено уже более 100 км. По окончании строительства значительно сократится время в пути из уезда Черчен, расположенного на южном краю Такла-Макана, до Урумчи, появится еще один транспортный канал между разделенными пустыней югом и севером Синьцзяна.

Урумчи, 16 июля /Синьхуа/ — Строители третьего автомобильного шоссе через пустыню Такла-Макан, вторую по величине движущуюся пустыню в мире, все дальше углубляются в бескрайние пески.

Это шоссе протяженностью более 330 км, которое соединит уезды Черчен /Цемо/ и Лобнор /Юйли/ Синьцзян-Уйгурского автономного района /Северо-Западный Китай/, станет третьей автотранспортной артерией через Такла-Макан после магистралей Луньтай — Миньфэн и Аксу — Хотан.

На данный момент проложено уже более 100 км. По окончании строительства значительно сократится время в пути из уезда Черчен, расположенного на южном краю Такла-Макана, до Урумчи, появится еще один транспортный канал между разделенными пустыней югом и севером Синьцзяна.

Урумчи, 16 июля /Синьхуа/ — Строители третьего автомобильного шоссе через пустыню Такла-Макан, вторую по величине движущуюся пустыню в мире, все дальше углубляются в бескрайние пески.

Это шоссе протяженностью более 330 км, которое соединит уезды Черчен /Цемо/ и Лобнор /Юйли/ Синьцзян-Уйгурского автономного района /Северо-Западный Китай/, станет третьей автотранспортной артерией через Такла-Макан после магистралей Луньтай — Миньфэн и Аксу — Хотан.

На данный момент проложено уже более 100 км. По окончании строительства значительно сократится время в пути из уезда Черчен, расположенного на южном краю Такла-Макана, до Урумчи, появится еще один транспортный канал между разделенными пустыней югом и севером Синьцзяна.

Урумчи, 16 июля /Синьхуа/ — Строители третьего автомобильного шоссе через пустыню Такла-Макан, вторую по величине движущуюся пустыню в мире, все дальше углубляются в бескрайние пески.

Это шоссе протяженностью более 330 км, которое соединит уезды Черчен /Цемо/ и Лобнор /Юйли/ Синьцзян-Уйгурского автономного района /Северо-Западный Китай/, станет третьей автотранспортной артерией через Такла-Макан после магистралей Луньтай — Миньфэн и Аксу — Хотан.

На данный момент проложено уже более 100 км. По окончании строительства значительно сократится время в пути из уезда Черчен, расположенного на южном краю Такла-Макана, до Урумчи, появится еще один транспортный канал между разделенными пустыней югом и севером Синьцзяна.

Урумчи, 16 июля /Синьхуа/ — Строители третьего автомобильного шоссе через пустыню Такла-Макан, вторую по величине движущуюся пустыню в мире, все дальше углубляются в бескрайние пески.

Это шоссе протяженностью более 330 км, которое соединит уезды Черчен /Цемо/ и Лобнор /Юйли/ Синьцзян-Уйгурского автономного района /Северо-Западный Китай/, станет третьей автотранспортной артерией через Такла-Макан после магистралей Луньтай — Миньфэн и Аксу — Хотан.

На данный момент проложено уже более 100 км. По окончании строительства значительно сократится время в пути из уезда Черчен, расположенного на южном краю Такла-Макана, до Урумчи, появится еще один транспортный канал между разделенными пустыней югом и севером Синьцзяна.

Урумчи, 16 июля /Синьхуа/ — Строители третьего автомобильного шоссе через пустыню Такла-Макан, вторую по величине движущуюся пустыню в мире, все дальше углубляются в бескрайние пески.

Это шоссе протяженностью более 330 км, которое соединит уезды Черчен /Цемо/ и Лобнор /Юйли/ Синьцзян-Уйгурского автономного района /Северо-Западный Китай/, станет третьей автотранспортной артерией через Такла-Макан после магистралей Луньтай — Миньфэн и Аксу — Хотан.

На данный момент проложено уже более 100 км. По окончании строительства значительно сократится время в пути из уезда Черчен, расположенного на южном краю Такла-Макана, до Урумчи, появится еще один транспортный канал между разделенными пустыней югом и севером Синьцзяна.

Урумчи, 16 июля /Синьхуа/ — Строители третьего автомобильного шоссе через пустыню Такла-Макан, вторую по величине движущуюся пустыню в мире, все дальше углубляются в бескрайние пески.

Это шоссе протяженностью более 330 км, которое соединит уезды Черчен /Цемо/ и Лобнор /Юйли/ Синьцзян-Уйгурского автономного района /Северо-Западный Китай/, станет третьей автотранспортной артерией через Такла-Макан после магистралей Луньтай — Миньфэн и Аксу — Хотан.

На данный момент проложено уже более 100 км. По окончании строительства значительно сократится время в пути из уезда Черчен, расположенного на южном краю Такла-Макана, до Урумчи, появится еще один транспортный канал между разделенными пустыней югом и севером Синьцзяна.

Урумчи, 16 июля /Синьхуа/ — Строители третьего автомобильного шоссе через пустыню Такла-Макан, вторую по величине движущуюся пустыню в мире, все дальше углубляются в бескрайние пески.

Это шоссе протяженностью более 330 км, которое соединит уезды Черчен /Цемо/ и Лобнор /Юйли/ Синьцзян-Уйгурского автономного района /Северо-Западный Китай/, станет третьей автотранспортной артерией через Такла-Макан после магистралей Луньтай — Миньфэн и Аксу — Хотан.

На данный момент проложено уже более 100 км. По окончании строительства значительно сократится время в пути из уезда Черчен, расположенного на южном краю Такла-Макана, до Урумчи, появится еще один транспортный канал между разделенными пустыней югом и севером Синьцзяна.

Урумчи, 16 июля /Синьхуа/ — Строители третьего автомобильного шоссе через пустыню Такла-Макан, вторую по величине движущуюся пустыню в мире, все дальше углубляются в бескрайние пески.

Это шоссе протяженностью более 330 км, которое соединит уезды Черчен /Цемо/ и Лобнор /Юйли/ Синьцзян-Уйгурского автономного района /Северо-Западный Китай/, станет третьей автотранспортной артерией через Такла-Макан после магистралей Луньтай — Миньфэн и Аксу — Хотан.

На данный момент проложено уже более 100 км. По окончании строительства значительно сократится время в пути из уезда Черчен, расположенного на южном краю Такла-Макана, до Урумчи, появится еще один транспортный канал между разделенными пустыней югом и севером Синьцзяна.

Урумчи, 16 июля /Синьхуа/ — Строители третьего автомобильного шоссе через пустыню Такла-Макан, вторую по величине движущуюся пустыню в мире, все дальше углубляются в бескрайние пески.

Это шоссе протяженностью более 330 км, которое соединит уезды Черчен /Цемо/ и Лобнор /Юйли/ Синьцзян-Уйгурского автономного района /Северо-Западный Китай/, станет третьей автотранспортной артерией через Такла-Макан после магистралей Луньтай — Миньфэн и Аксу — Хотан.

На данный момент проложено уже более 100 км. По окончании строительства значительно сократится время в пути из уезда Черчен, расположенного на южном краю Такла-Макана, до Урумчи, появится еще один транспортный канал между разделенными пустыней югом и севером Синьцзяна.

Урумчи, 16 июля /Синьхуа/ — Строители третьего автомобильного шоссе через пустыню Такла-Макан, вторую по величине движущуюся пустыню в мире, все дальше углубляются в бескрайние пески.

Это шоссе протяженностью более 330 км, которое соединит уезды Черчен /Цемо/ и Лобнор /Юйли/ Синьцзян-Уйгурского автономного района /Северо-Западный Китай/, станет третьей автотранспортной артерией через Такла-Макан после магистралей Луньтай — Миньфэн и Аксу — Хотан.

На данный момент проложено уже более 100 км. По окончании строительства значительно сократится время в пути из уезда Черчен, расположенного на южном краю Такла-Макана, до Урумчи, появится еще один транспортный канал между разделенными пустыней югом и севером Синьцзяна.

Урумчи, 16 июля /Синьхуа/ — Строители третьего автомобильного шоссе через пустыню Такла-Макан, вторую по величине движущуюся пустыню в мире, все дальше углубляются в бескрайние пески.

Это шоссе протяженностью более 330 км, которое соединит уезды Черчен /Цемо/ и Лобнор /Юйли/ Синьцзян-Уйгурского автономного района /Северо-Западный Китай/, станет третьей автотранспортной артерией через Такла-Макан после магистралей Луньтай — Миньфэн и Аксу — Хотан.

На данный момент проложено уже более 100 км. По окончании строительства значительно сократится время в пути из уезда Черчен, расположенного на южном краю Такла-Макана, до Урумчи, появится еще один транспортный канал между разделенными пустыней югом и севером Синьцзяна.

Урумчи, 16 июля /Синьхуа/ — Строители третьего автомобильного шоссе через пустыню Такла-Макан, вторую по величине движущуюся пустыню в мире, все дальше углубляются в бескрайние пески.

Это шоссе протяженностью более 330 км, которое соединит уезды Черчен /Цемо/ и Лобнор /Юйли/ Синьцзян-Уйгурского автономного района /Северо-Западный Китай/, станет третьей автотранспортной артерией через Такла-Макан после магистралей Луньтай — Миньфэн и Аксу — Хотан.

На данный момент проложено уже более 100 км. По окончании строительства значительно сократится время в пути из уезда Черчен, расположенного на южном краю Такла-Макана, до Урумчи, появится еще один транспортный канал между разделенными пустыней югом и севером Синьцзяна.

Урумчи, 16 июля /Синьхуа/ — Строители третьего автомобильного шоссе через пустыню Такла-Макан, вторую по величине движущуюся пустыню в мире, все дальше углубляются в бескрайние пески.

Это шоссе протяженностью более 330 км, которое соединит уезды Черчен /Цемо/ и Лобнор /Юйли/ Синьцзян-Уйгурского автономного района /Северо-Западный Китай/, станет третьей автотранспортной артерией через Такла-Макан после магистралей Луньтай — Миньфэн и Аксу — Хотан.

На данный момент проложено уже более 100 км. По окончании строительства значительно сократится время в пути из уезда Черчен, расположенного на южном краю Такла-Макана, до Урумчи, появится еще один транспортный канал между разделенными пустыней югом и севером Синьцзяна.