В Советском районе началось строительство виадука на ул. 9 Мая

В Советском районе началось строительство надземного пешеходного перехода около ледового дворца «Арена. Север». Работы ведутся на 40-метровом участке в районе перекрестка с ул. 78 Добровольческой бригады. В прямом и обратном направлении там перекроют крайние левые полосы. В связи с этим на ул. 9 Мая до 23:00 9 августа будет ограничено движение транспорта.

Напомним, на пересечении ул. 9 Мая и ул. 78 Добровольческой бригады должен появиться переход протяженностью около 90 метров с тремя лестничными сходами и тремя лифтами.