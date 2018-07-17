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В Советском районе началось строительство виадука на ул. 9 Мая
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В Советском районе началось строительство виадука на ул. 9 Мая 

sibnovosti.ru 43 минуты назад
Фото: sibnovosti.ru
В Советском районе началось строительство надземного пешеходного перехода около ледового дворца «Арена. Север». Работы ведутся на 40-метровом участке в районе перекрестка с ул. 78 Добровольческой бригады. В прямом и обратном направлении там перекроют крайние левые полосы. В связи с этим на ул. 9 Мая до 23:00 9 августа будет ограничено движение транспорта.
Напомним, на пересечении ул. 9 Мая и ул. 78 Добровольческой бригады должен появиться переход протяженностью около 90 метров с тремя лестничными сходами и тремя лифтами.
Ранее сообщалось, что при строительстве таких объектов будут использоваться алюминиевые конструкции, которые производятся в Красноярске.
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