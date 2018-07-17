Крупного застройщика в Красноярске подозревают в неуплате налогов на 24 млн рублей

На исполнительного директора строительной компании ПСК «Союз» завели уголовное дело за неуплату налогов. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Красноярскому краю.

По данным ведомства, в период с 05 июня 2015 года по 20 мая 2016 года исполнительный директор ЗАО ПСК «Союз», действуя в личных интересах, не исполнил обязанности по перечислению НДФЛ.

«В указанный период времени денежные средства, имеющиеся в кассе и на расчетных счетах компании, в нарушение очередности платежей направлялись на расчеты с поставщиками и подрядчиками, на возврат займов, на уплату процентов по займам, на другие нужды организации», — говорится в сообщении.

Эксперты подсчитали, что компания накопила долгов на сумму более 24 млн рублей. В настоящее время задолженность не погашена, пояснили в ведомстве.

Напомним, в начале текущего года из бухгалтерии строительной компании пропали 50 млн рублей. На основании проведенных проверок красноярские следователи завели уголовное дело по статье «растрата». На сайте ЗАО ПСК «Союз» сказано, что компания создана коллективом предпринимателей во главе с депутатом красноярского Горсовета Юрием Васильевичем Туровым в 1989 году.