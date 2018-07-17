Уроженку Барнаула задержали в США за незаконную работу иностранным агентом 

Уроженку Барнаула Марию Бутину задержали в США по подозрению в незаконной работе иностранным агентом.
По сообщению Минюста США, подозреваемая не уведомила власти страны о том, что будет развивать связи с физлицами и «проникать в организации, имеющие влияние на американскую политику с целью продвижения интересов Российской Федерации». За эту деятельность ей грозит до 5 лет тюрьмы.
Адвокат Марии Бутиной сообщил РИА Новости, что она не является агентом РФ. Известно, что до февраля 2017 года Мария работала на члена российского парламента, который позднее перешел в Банк России и попал под санкции США.