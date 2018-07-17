Рыбоводные хозяйства Крыма и Севастополя получат водные участки без торгов

Крымские предприятия, разводящие рыбу в водных объектах республики и Севастополя , получившие разрешения на эту деятельность во время нахождения Крыма в составе России , смогут пользоваться рыбоводными участками без проведения торгов.

Соответствующий законопроект Госдума собирается рассмотреть на заседании 17 июля.

В соответствии с действующим законодательством, добросовестно исполнившие обязательства по договору пользования рыбоводным участком предприятия, имеют право на продление договора об аренде без торгов при условии внесения платы. Данная норма действует на всей территории России, за исключением Крыма и Севастополя.

«Хозяйства, работающие на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополя, не могут переоформить свои документы на осуществление аквакультуры в соответствии с частью 4 статьи 10 Федерального закона, что ставит их в неравные конкурентные условия», — подчёркивается в пояснительной записке.