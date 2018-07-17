Глава Приморья попросил включить ремонт ВПП аэропорта Владивостока в федеральную программу 

ВЛАДИВОСТОК, 17 июля. /ТАСС/. Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко обратился в правительство РФ с предложением включить объекты международного аэропорта Владивосток в госпрограмму «Развитие транспортной системы России», сообщила во вторник пресс-служба администрации Приморья.
На аэродроме Кневичи, где базируется международный аэропорт Владивосток, есть две взлетно-посадочные полосы, одна из которых, построенная в 1985 году, еще в 2012 году была закрыта для эксплуатации из-за технического состояния. Плановый срок капительного ремонта действующей полосы наступит в 2022 году, и ремонт займет от одного до полутора лет. В этот период аэропорт на сможет принимать воздушные суда.
"В целях исключения закрытия международного аэропорта на время капитального ремонта прошу оказать содействие по включению мероприятия по реконструкции взлетно-посадочной полосы №2 в государственную программу «Развитие транспортной системы России», — говорится в обращении. В документе отмечается, что для непрерывной работы аэропорта необходимо провести реконструкцию старой полосы с 2019 по 2022 год.
Ранее о необходимости реконструкции старой полосы заявляло руководство Международного аэропорта Владивосток. Планы по реконструкции в марте 2018 года обсудили помощник президента РФ Игорь Левитин и Тарасенко.