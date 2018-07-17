Глава Приморья попросил включить ремонт ВПП аэропорта Владивостока в федеральную программу

На аэродроме Кневичи, где базируется международный аэропорт Владивосток, есть две взлетно-посадочные полосы, одна из которых, построенная в 1985 году, еще в 2012 году была закрыта для эксплуатации из-за технического состояния. Плановый срок капительного ремонта действующей полосы наступит в 2022 году, и ремонт займет от одного до полутора лет. В этот период аэропорт на сможет принимать воздушные суда.

"В целях исключения закрытия международного аэропорта на время капитального ремонта прошу оказать содействие по включению мероприятия по реконструкции взлетно-посадочной полосы №2 в государственную программу «Развитие транспортной системы России», — говорится в обращении. В документе отмечается, что для непрерывной работы аэропорта необходимо провести реконструкцию старой полосы с 2019 по 2022 год.