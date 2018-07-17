Ещё
Глава Приморья попросил включить ремонт ВПП аэропорта Владивостока в федеральную программу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава Приморья попросил включить ремонт ВПП аэропорта Владивостока в федеральную программу 

ТАСС 1 час назад
ВЛАДИВОСТОК, 17 июля. /ТАСС/. Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко обратился в правительство РФ с предложением включить объекты международного аэропорта Владивосток в госпрограмму «Развитие транспортной системы России», сообщила во вторник пресс-служба администрации Приморья.
На аэродроме Кневичи, где базируется международный аэропорт Владивосток, есть две взлетно-посадочные полосы, одна из которых, построенная в 1985 году, еще в 2012 году была закрыта для эксплуатации из-за технического состояния. Плановый срок капительного ремонта действующей полосы наступит в 2022 году, и ремонт займет от одного до полутора лет. В этот период аэропорт на сможет принимать воздушные суда.
"В целях исключения закрытия международного аэропорта на время капитального ремонта прошу оказать содействие по включению мероприятия по реконструкции взлетно-посадочной полосы №2 в государственную программу «Развитие транспортной системы России», — говорится в обращении. В документе отмечается, что для непрерывной работы аэропорта необходимо провести реконструкцию старой полосы с 2019 по 2022 год.
Ранее о необходимости реконструкции старой полосы заявляло руководство Международного аэропорта Владивосток. Планы по реконструкции в марте 2018 года обсудили помощник президента РФ Игорь Левитин и Тарасенко.
ТАСС: последние новости
Главы МИД G7: Россия должна в полной мере сотрудничать с расследованием по делу MH17 Жители 75 регионов получили "дальневосточный гектар" в Приморье Боксер Мэйуэзер возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей по версии Forbes
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США449
Названа главная проблема в отношениях РФ и США21
В России оценили неожиданное решение Франции167
Путин и Трамп обсудили судьбу Украины131
Сирийские боевики напали на российскую авиабазу26
Видео
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
На Западе обрушились с оскорблениями на Трампа
США В мире
00:38
Лавров пришел в восторг от встречи Путина и Трампа
Политика США
05:07
«Бога Кузю» все же посадили
Происшествия
01:01
Путин сухо отреагировал на подмигивание Трампа
В мире
05:24
«Теперь мяч на стороне США»
Политика США
00:17
Мощный взрыв в Москве оказался «двойным»
Происшествия
05:24
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
00:10
Журналисты устроили потасовку на встрече Путина и Трампа
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение