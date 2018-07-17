Начальник управления ЗАГС Москвы: ЧМ-2018 никак не повлиял на статистику браков в столице

Лето — самая жаркая пора с точки зрения заключения браков. Как правило, именно на теплые месяцы года приходится до половины всех свадеб в столице. О том, в каком возрасте горожане решают создать семью, какие имена они дают своим детям и как повлиял на статистику браков чемпионат мира по футболу, в интервью ТАСС рассказала начальник столичного управления ЗАГС Ирина Муравьева

— Повлиял ли на статистику по бракам Чемпионат мира по футболу?

— А как он может повлиять на государственную регистрацию заключения брака? Неужели кто-то серьезно считает, что футбольные болельщики вместо участия в большом футбольном празднике озадачатся бюрократическими процедурами и организацией свадебного торжества? Конечно же, Чемпионат никак не повлиял на статистику.

Вот сотрудники ЗАГСов действительно в дни Мундиаля пытались как-то разнообразить жизнь футбольной тематикой. Например, в Тверском ЗАГСе создали с помощью молодоженов альбом фотографий звезд мирового футбола. В Хорошевском отделе ЗАГС молодожены оставляли пожелания на футбольных мечах для нашей сборной.

— А после успешного выступления сборной России на Чемпионате начали ли называть детей в честь футболистов?

— После успешного выступления нашей сборной в Управление ЗАГС начали массово поступать подобные вопросы от журналистов. Особенно интересуются именами Артём и Игорь. Но это же обычные распространенные имена. Присваиваются они в честь футболистов, родственников, друзей или просто из личных предпочтений — с такой информацией с нами родители не делятся. Массово в июне никто детей Игорями или Артемами не называл.

— Марио, Роналдо, Месси?

— Нет, нет таких имен в нашей статистике.

— В целом, какие имена стали редкими в Москве

Например, имена Татьяна, Ирина, Светлана, Елена и Наталия. В 1990-е годы они входили в топ-20 популярных имен. Сейчас находятся далеко за пределами этого рейтинга. То же можно сказать про имена Сергей, Павел, Денис и Евгений. Относительно современных имен-лидеров эти имена теряют популярность. Но, тем не менее, по-прежнему остаются в ходу и на слуху.

— Часто ли дают двойные имена?

— Как правило, двойные имена присваиваются детям, когда один из родителей или оба родителя иностранцы. Таких имён много, но носят они единичный характер, присваиваются одному ребенку в год. Хотя есть одно двойное имя, которое получило некоторое распространение в семьях наших граждан. Это имя Анна-Мария. В этом году оно было присвоено шести новорожденным девочкам. В прошлом году так назвали семь девочек.

— Какие необычные имена давали своим детям в этом году жители столицы?

— В нашей статистике отметилось имя Арамис. Мы не знаем, был назван ребенок в честь литературного персонажа или такое имянаречение принято на родине отца — иностранного гражданина, но для Москвы это имя очень необычное.

— Какие имена девочек и мальчиков стали самыми популярными с начала года? Есть ли изменения в этом рейтинге?

— Нет, относительно прошлого года изменений практически нет. Среди новорожденных мальчиков популярны имена Александр, Михаил, Максим, Даниил (Данила, Данил), Артём, Иван, Дмитрий, Марк, Матвей. Среди девочек: София (Софья), Мария, Анна, Алиса, Виктория, Анастасия, Полина, Александра, Варвара, Елизавета.

— Если говорить в целом, лето — это горячий свадебный сезон. Изменится ли работа ЗАГСов в этот период, и ожидают ли москвичей какие-либо новшества, сюрпризы в ЗАГСах?

— Действительно, 50% браков регистрируется в теплые месяцы — июнь, июль, август и сентябрь. Но для ЗАГСов — это, конечно, штатная ситуация, привычная работа. Всё идёт по обычному графику. А для молодоженов лето и, правда, прекрасный период для свадьбы. В городе есть множество красивых мест для свадебной прогулки и фотосессии. Москва за последние годы сильно преобразилась: появились пешеходные зоны, отремонтированы многие парки, проводятся фестивали и праздники. И, главное, что жизнь сосредоточена не только в центре. Молодожены в любом округе могут найти что-то интересное и занимательное для себя и своих гостей.

Что касается новшеств, в этом году на базе Шипиловского отдела ЗАГС в сентябре начнёт работать кабинет психолога. Это наш совместный проект с Московской службой психологической помощи населению. Это будет настоящая Школа семейной жизни, потому что психологи будут давать консультации и проводить практические занятия с посетителями по проблематике семейной жизни, взаимоотношений между парами, супругами, родителями и детьми. Первый пробный урок школы уже состоялся — в мае мы провели день открытых дверей в Шипиловском ЗАГСе, чтобы презентовать этот проект. Мы получили положительные отзывы от участников.

— А что вы думаете об инициативах, которые обсуждаются на законодательном уровне? Возможность подачи заявлений на регистрацию брака за год, уравнивание гражданского и официального браков, чтобы упростить раздел имущества? Ещё в Совете Федерации прозвучало предложение наделить нотариусов функцией регистрации брака.

Московские ЗАГСы уже шесть лет, с 2012 года, принимают заявления о заключении брака максимально за полгода как лично, так и в электронном виде — через Официальный портал Мэра и Правительства Москвы mos.ru. На этом сайте выложены полные актуальные графики московских ЗАГСов. Поэтому для Москвы законопроект о самостоятельном выборе дня и времени регистрации брака и увеличении срока подачи заявлений не носит остроактуальный характер. Другой вопрос — чем больше срок подачи заявлений о заключении брака, тем больше заявлений подается «вхолостую». Пары не приходят в ЗАГС в назначенный день. Причины у них могут быть самые разные. По нашим наблюдениям, за полгода массово подают только на красивые, раскрученные даты. Например, в этом году на 18 августа. В этот день планируют заключить брак 1159 пар. Большинство заявлений на эту дату было подано 18-19 февраля.

Если мы говорим о регистрации брака нотариусами, то нужно учесть, что около 80% браков регистрируется в торжественной обстановке. А для этого нужно оформлять специальные помещения, уметь работать в зале, быть ведущим церемонии государственной регистрации брака. По моему мнению, это надуманная тема.

— Тогда актуален вопрос об официальной выездной регистрации брака…

— Москва и в этом вопросе имеет практический опыт. По распоряжению правительства, мы проводим официальную выездную регистрацию брака с 2006 года. В год на выездных площадках регистрируется не более 2% браков. Это платная услуга, пары заключают договоры возмездного оказания услуг с учреждениями, которые предоставляют место для проведения церемонии бракосочетания. И в основном востребованы учреждения культуры с красивой парковой территорией — «Царицыно», «Коломенское», «Люблино» и «Кусково».

— А что касается непосредственно ЗАГСов — хватает ли Москве дворцов бракосочетания?

— В Москве государственную регистрацию брака производят 38 органов ЗАГС — отделов ЗАГС и дворцов бракосочетания. В 35-ти из них есть залы для регистрации брака в торжественной обстановке. Поэтому проблемы — заключить брак — в Москве нет. Есть проблема нахождения ЗАГСов на первых этажах жилых домов. Это беспокойное соседство. Поэтому мы стремимся к тому, чтобы в нашем городе были красивые современные ЗАГСы, удаленные от жилого сектора, и, что немаловажно, имеющие парковочные места для свадебных автомобилей. Идеальными в этом плане стали Шипиловский отдел ЗАГС, дворцы бракосочетания № 5, в Коломенском и на ВДНХ.

— Все ждут открытия ЗАГСа на Живописном мосту. Что мешает реализации проекта? Планы изменились?

— Нет. Планы не изменились. Этот проект будет реализован, но сроки ввода в эксплуатацию этого объекта не определены. Там есть технические проблемы. Поверьте, мы тоже ждем открытия этого ЗАГСа. Без сомнения, это будет самый необычный ЗАГС города.

— Как Вы относитесь к идее приравнять гражданский и официальный браки?

— Ну, пока наши законодатели сняли этот вопрос с повестки дня. Брак — это юридически оформленный свободный и добровольный союз мужчины и женщины, направленный на создание семьи и порождающий взаимные права и обязанности. Заключить брак нетрудно. Сама процедура — это подача заявления, составление записи акта о заключении брака, проставление печатей в паспортах и выдача гербового свидетельства о браке. А если мужчину и женщину всё устраивает в отношениях, они не планируют оформлять свой союз юридически и не стремятся к взаимным правам и обязательствам, то зачем вообще затевать всю эту историю с уравниванием свободных отношений и брака? Думаю, люди сами должны для себя решить, что им нужно — союз и обязательства, оформленные по семейному законодательству, или свободные отношения без прав и обязательств.

— Авторы инициативы уверяют, что этот законопроект направлен на защиту прав детей…

— По Семейному кодексу, дети, родители которых не состоят в браке, имеют такие же права, как и дети, рожденные в браке. Документы ребенка — это свидетельство о рождении и свидетельство об установлении отцовства (если родители не состоят между собой в браке).

— Сколько пар создали семью с начала этого года?

— В первом полугодии мы зарегистрировали 34038 браков.

— Сколько браков было заключено в июне этого и прошлого года?

— В июне 2017 года зарегистрировано 10 614 браков, в июне этого года — 9545. И это не влияние футбола, это влияние демографического кризиса 1990-х годов. В активную взрослую жизнь вступили дети, рожденные в 90-х годах прошлого века. Я напомню, тогда в год в Москве регистрировалось 60-70 тыс. рождений. Теперь эти дети выросли, они создают семьи, рожают детей. Вот и получается неблагоприятная статистическая картина по регистрации браков и рождений. Думаю, ситуация начнет улучшаться, когда в активную пору вступят дети, рожденные в 2000-х годах.

— Сколько разводов зарегистрировано?

— За шесть месяцев московскими ЗАГСами зарегистрировано 22270 актов о расторжении брака.

— Сколько, в среднем, длятся браки в Москве?

— Органы ЗАГС такую статистику не ведут.

— Кто чаще всего становится инициатором развода — муж или жена?

— В ЗАГСы подается совместное заявление о расторжении брака, когда у супругов нет общих несовершеннолетних детей и каких-либо имущественных или неимущественных споров. Но большинство актов о расторжении брака, порядка 65%, регистрируется на основании решения суда. Кто становится инициатором судебного процесса, мы не знаем.

— В каком возрасте чаще всего решаются на этот шаг женщины? А мужчины?

— И для мужчин и для женщин это один возрастной промежуток — 25-39 лет. В первом полугодии в этом возрасте зарегистрировали расторжение брака 36% женщин и 50% мужчин.

— Разводов в Москве становится больше или меньше?

— Мы заметили, что на динамику по расторжению браков влияют кризисные периоды в государстве. В кризис число разводов сокращается. Недавно, с 2014 по 2016 годы, был такой период уменьшения количества актов о расторжении брака. С 2017 года этот показатель снова начал расти.

— Сколько длился самый продолжительный брак в Москве? А самый короткий? Есть ли такие данные?

— Несколько лет назад мы чествовали семьи, которые играли коронные свадьбы — 75 лет супружеской жизни! А что касается самых коротких браков — иногда на развод люди подают на следующий день после заключения брака. Такое действительно случается, но крайне-крайне редко. И в любом случае расторжение брака может быть произведено не ранее, чем через месяц после подачи заявления.

— Браков с иностранцами стало больше или меньше за последний год? Влияет ли на эту статистику политическая ситуация? Не иссяк ли поток женихов из-за границы после введения санкций в отношении России

Великобритания, Вьетнам, Германия, Египет, Израиль, Италия, Сирия, США и Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Азербайджан. — В первом полугодии этого года в Москве зарегистрировано 6169 браков с участием иностранных граждан. В первом полугодии прошлого года — 5960. Получается, пока не намного, но больше. Список государств-лидеров, откуда к нам прибывают женихи и невесты, остался неизменным: Афганистан Турция . Среди государств ближнего зарубежья — Украина

— В каком возрасте москвичи предпочитают жениться и выходить замуж?

— Всего 51% мужчин и женщин заключили брак в возрасте 25-34 лет. Второй по популярности возраст тоже одинаковый и для мужчин и для женщин — от 35 лет и старше. Кстати, лет пять назад среди женщин вторым по популярности был возрастной период от 18 до 24 лет. То есть мы идем к тому, что брак «взрослеет».

— В роддомах Москвы возродили милую традицию — при выписке мамы получают в подарок коробку с приданым для малыша. Не планируется ли ввести практику регистрации рождения при выписке из роддома? Было бы очень удобно…

— Сегодня в 13 роддомах можно получить свидетельство о рождении при выписке. Это пилотный проект, и он получил положительный отклик. Поэтому будем распространять такую практику дальше.

— Сколько детей родилось в Москве в этом году? В каком возрасте москвичи становятся родителями?

— За первые полгода зарегистрировано 63740 рождений. 81% — это дети, рожденные в браке. 28760 детей стали первенцами в семьях, 23418 — вторыми, 8479 детей стали третьими по счету в семьях.

Что касается возраста, то 50,3% женщин и 65,3% мужчин стали родителями после 30 лет. Кстати, раньше процент женщин, ставших матерями, был выше в возрастном периоде до 30 лет. Получается, как с браками, есть тенденция к тому, что женщины принимают решение о создании семьи и рождении ребенка в более старшем возрасте.

Беседовал Роман Ромишевский