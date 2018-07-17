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Изменятся условия регистрации брака
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Изменятся условия регистрации брака 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Регистрировать брак могут разрешить через год после подачи заявления в ЗАГС. То есть пожениться можно будет не раньше чем через месяц и не позже чем через 12 месяцев со дня подачи заявления.
Соответствующие поправки в законодательство предложило Правительство, оформило его в виде законопроекта и внесло в Госдуму. Рассмотреть документ в первом чтении депутаты планируют 17 июля.
Изменения предполагаются в Семейный кодекс и Закон «О записи актов гражданского состояния».
Сейчас регистрация брака проходит, как правило, через месяц после подачи заявления в ЗАГС или через полгода, если это делается через портал госуслуг. Тем не менее в Минкомсвязи, которое разработало инициативу, уверены, что такой подход приводит к невозможности гибкого регулирования загруженности органов ЗАГС, а также к невозможности для граждан выбрать желанную дату регистрации.
Также немаловажным фактором к появлению документа послужило желание кабмина минимизировать коррупционную составляющую в том случае, когда будущие молодожёны хотят сыграть свадьбу в «знаменательные даты», а возможности получать желаемое в порядке очереди у них нет.
«Нововведение сделает более честной запись на «красивые» и знаменательные даты, к чему стремятся многие пары, когда выбирают дату», — высказал свою точку зрения по поводу инициативы глава Правительства Дмитрий Медведев.
«Я понимаю причину появления проекта. Например, в Москве и в Санкт-Петербурге есть особые ЗАГСы, куда занимают очередь за полгода. Так вот, чтобы разгрузить количество людей и максимально удовлетворить их желание пожениться именно в том или ином ЗАГСЕ, и был написан законопроект», — сказала «Парламентской газете» депутата Госдумы Светлана Журова («Единая Россия»).
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