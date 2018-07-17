Изменятся условия регистрации брака

Регистрировать брак могут разрешить через год после подачи заявления в ЗАГС. То есть пожениться можно будет не раньше чем через месяц и не позже чем через 12 месяцев со дня подачи заявления.

Соответствующие поправки в законодательство предложило Правительство, оформило его в виде законопроекта и внесло в Госдуму . Рассмотреть документ в первом чтении депутаты планируют 17 июля.

Изменения предполагаются в Семейный кодекс и Закон «О записи актов гражданского состояния».

Сейчас регистрация брака проходит, как правило, через месяц после подачи заявления в ЗАГС или через полгода, если это делается через портал госуслуг. Тем не менее в Минкомсвязи , которое разработало инициативу, уверены, что такой подход приводит к невозможности гибкого регулирования загруженности органов ЗАГС, а также к невозможности для граждан выбрать желанную дату регистрации.

Также немаловажным фактором к появлению документа послужило желание кабмина минимизировать коррупционную составляющую в том случае, когда будущие молодожёны хотят сыграть свадьбу в «знаменательные даты», а возможности получать желаемое в порядке очереди у них нет.