Госдума поддержала законопроект о выборе дня бракосочетания

Госдума приняла в первом чтении законопроект, предоставляющий гражданам возможность самостоятельно выбирать дату и время государственной регистрации брака.

Жених и невеста смогут подать заявление в промежутке от месяца до года до желаемой даты. Бронировать время бракосочетания можно будет и через портал госуслуг.

В настоящее время брак регистрируется спустя месяц после подачи в ЗАГС заявления. По мнению авторов законопроекта, это создает неудобства для будущих молодоженов, а также препятствует регулированию загруженности органов ЗАГС.