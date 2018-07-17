Госдума поддержала законопроект о выборе дня бракосочетания 

Госдума приняла в первом чтении законопроект, предоставляющий гражданам возможность самостоятельно выбирать дату и время государственной регистрации брака.
Жених и невеста смогут подать заявление в промежутке от месяца до года до желаемой даты. Бронировать время бракосочетания можно будет и через портал госуслуг.
В настоящее время брак регистрируется спустя месяц после подачи в ЗАГС заявления. По мнению авторов законопроекта, это создает неудобства для будущих молодоженов, а также препятствует регулированию загруженности органов ЗАГС.
Как подчеркивал ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, законопроект о выборе дня регистрации брака сделает более честной запись на «красивые» даты.