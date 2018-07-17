Военные кафедры в вузах будут ликвидированы

Уже скоро в высших учебных заведениях могут убрать кафедры военной подготовки. Вместо них появятся военные учебные центры (ВУЦ), которые будут реализовывать все три программы военного обучения: подготовка офицеров запаса, кадровых офицеров, солдат и сержантов запаса.

Соответствующий законопроект разработало Правительство и 5 июня внесло в Госдуму , а 17 июля документ должен быть рассмотрен палатой в первом чтении.

Замминистра обороны РФ Николай Панков ранее заявил, что предполагаемые изменения уже обсуждались с ректорами университетов и были ими поддержаны, тем более что реформа не подразумевает сокращения военной подготовки, а даже наоборот, предполагает её усиление.

МГУ, По словам Панкова, всего в гражданских вузах сейчас проходят военную подготовку 61 тысяча студентов, из которых 10,5 тысячи учатся в рамках программ по подготовке кадровых офицеров, а 34,2 тысячи — по программам подготовки офицеров запаса, 16,5 тысячи — сержантов и солдат запаса. Сейчас в России действуют 54 военные кафедры, в том числе собственные есть в Высшей школе экономики МГИМО , МФТИ.

Если законопроект будет принят, то студенты государственных вузов в возрасте до 24 лет могут получить право заключать с Минобороны договор об обучении в военном учебном центре для прохождения военной службы по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению офицерами, и о дальнейшем прохождении военной службы по контракту.

Молодым людям будут выплачивать дополнительную стипендию, дифференцированную в зависимости от уровня его успеваемости по программе. Если молодой человек откажется заключать контракт о прохождении военной службы, то по окончании высшего образования ему придётся возместить средства, затраченные на его подготовку. При этом он будет подлежать призыву на общих основаниях.

Планируется также ввести правило, согласно которому гражданин до достижения им возраста 30 лет, обучающийся по очной форме обучения в государственном вузе и полностью годный к военной службе или с незначительными ограничениями по состоянию здоровья, отвечающий профессионально-психологическим требованиям, предъявляемым к конкретным военно-учётным специальностям, и прошедший в Минобороны России конкурсный отбор, сможет заключить с министерством договор об обучении в военном учебном центре при вузе по программе военной подготовки офицеров запаса, сержантов, старшин запаса либо солдат или матросов запаса.

Сегодня в ряде вузов военная подготовка проводится в учебных военных центрах по программам подготовки кадровых офицеров для прохождения военной службы по контракту, а на военных кафедрах и факультетах военного обучения — по программам военной подготовки офицеров запаса, сержантов, старшин запаса и солдат, матросов запаса. При этом появление единых военных учебных центров не приведёт к увеличению общего числа граждан, привлекаемых к военной подготовке, а также военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, которые могут направляться не на воинские должности в вузы.